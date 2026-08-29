Seis personas heridas leves por inhalación de humo en el incendio de una piso en Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de una trabajadora del 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas leves por inhalación de humo en el incendio de una vivienda ocurrido este sábado en Sevilla, dos de ellas son agentes de la Policía Nacional, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, el 112 ha detallado que pasadas las 15:30 horas, el teléfono de emergencias ha recibido un aviso en el que un ciudadano pedía ayuda porque había un incendio en un piso ubicado en la calle José Bermejo. Acto seguido, la sala coordinadora ha dado aviso, de inmediato, a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Cecop.

Fuente sanitarias han confirmado al 112 que seis personas han resultado heridas de carácter leve afectadas por inhalación de humo y evacuadas a un centro sanitario. Se trata de una menor, una embarazada, dos agentes de Policía Nacional y otras dos personas de las que no han trascendido datos Según el Cecop, todo apunta a que el incendio, que ha quedado extinguido, se ha originado en la cocina de la vivienda.