Un incendio en una vivienda en Aguilar de la Frontera (Córdoba) se salda con un fallecido y dos evacuados

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 62 años ha fallecido y otras dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda registrado en la mañana de este sábado en la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, El 112 ha detallado que ha recibido, minutos después de las 7,30 horas, una llamada que alertaba de que estaba ardiendo una casa de campo ubicada a pie de la carretera A-304, y en la que una persona podría estar atrapada. Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Puente Genil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Posteriormente, los Bomberos han confirmado que la casa ha ardido por completo y que han rescatado de su interior a un hombre fallecido. Otras dos personas, una mujer de 73 años y un varón de 80, han resultado intoxicadas por humo y han sido evacuadas al hospital de Montilla. Las mismas fuentes han indicado que la vivienda ha quedado inhabitable y que la familia tendrá que ser realojada en otro lugar.