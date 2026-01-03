Evacuado al hospital un hombre por inhalación de humo tras incendio en una vivienda de El Puerto (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo del Hospital Reina Sofía de Córdoba. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Una mujere de 44 años ha sido evacuada al Hospital Reina Sofía de Córdoba al resultar afectada por un incendio en su vivienda en Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) a "última hora" del viernes, 2 de enero, según han informado fuentes del servicio 112 Andalucía perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, en declaraciones a Europa Press.

El Servicio de Emergencias 112 ha precisado que el siniestro se registró a las 18,50 horas por un aviso ciudadano en una casa de la calle Almería de la citada localidad cordobesa.

Desde la Sala Coordinadora del 112 han concretado que "los bomberos no llegaron a intervenir" al incendio, al tiempo que han señalado que la afectada fue evacuada al citado centro hospitalario de la capital cordobesa.