Evacuado por prevención un edificio en avenida Cervantes por una fuga de gas, ya resuelta

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de Granada. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un escape de gas en una tubería que se habría pinchado durante unas obras ha obligado al desalojo preventivo de los vecinos de un edificio de la avenida Cervantes, donde también se están realizando cortes puntuales del tráfico por seguridad.

Fuentes del 112 han señalado a Europa Press que la fuga, ya resuelta, se ha producido en torno a las 13,40 horas de este viernes en la esquina de Cervantes con la calle Sancho Panza.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Nacional, Policía Local y Bomberos que han optado por desalojar el edificio junto al que se ha producido el escape de gas por prevención y a realizar cortes puntuales del tráfico por seguridad.