Evacuados al hospital dos jóvenes heridos en el incendio de un portal de viviendas en Jaén

Archivo - Hospital Neurotraumatológico de Jaén - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 22 y 27 años de edad han precisado traslado hospitalario tras resultar herido en el incendio registrado a última hora de este martes 2 de diciembre en un portal de viviendas de Jaén capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se produjo en las zonas comunes de un bloque residencial de la calle Almodóvar sobre las 21.48 horas cuando los vecinos alertaron de humo y llamas.

Al lugar se desplazaron efectivos de Bomberos para la extinción del fuego, junto con agentes de Policía Local y Nacional, al producirse también una discusión entre vecinos.

Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han evacuado a un hombre de 22 años y a una mujer de 27 al Hospital Neurotraumatológico.