Ex letrado mayor del Parlamento y ex director de Presupuestos, testigos este lunes en los ERE

Actualizado 15/07/2018 22:41:01 CET

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex letrado mayor del Parlamento de Andalucía José Antonio Víboras y el ex director general de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera están citados este lunes para declarar como testigos en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno autonómico, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los años 2010 y 2010.

El tribunal de la Sección Primera que juzga a los ex altos por delitos de prevaricación y malversación ha citado para las cinco sesiones fijadas para esta semana a un total de 20 testigos, empezando, como así lo pidieron las defensas, por los últimos propuestos por la acusación popular del PP-A.

El pasado miércoles, Manuel Pérez Cuajares, abogado del ex director general de Trabajo Juan Márquez, tomó la palabra para proponer a la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que no citara a testigos de las defensas hasta concluir con los de la acusación del PP-A, petición que fue admitida por el tribunal.

Según explicó el letrado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) fija el orden de los testigos de una forma "taxativa" y, por ello, solicitó que hasta que no finalice de declarar el bloque de los testigos de la acusación popular del PP-A no se cite a los testigos de las defensas, evitando que se intercalen éstos, lo que podría suponer una afectación del derecho de defensa de los acusados.

De esta manera, el tribunal ha citado para las sesiones de mañana y tarde de este lunes a doce testigos, comenzando por los del PP-A. Una vez finalizado este bloque, será el turno de los testigos de las defensas, aunque, antes de la petición de los abogados defensores, ya fueron oídos por la Sala algunos testimonios de testigos de esta parte.

En la sesión del lunes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), están citados José Antonio Víboras, letrado mayor del Parlamento durante 21 años (1994-2015), y Buenaventura Aguilera, director general de Presupuestos de la Junta entre 2009 y 2012 y sustituto de Antonio Lozano, acusado en este juicio.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Sevilla en marzo de 2017 confirmó el archivo de la causa por la pieza política de los ERE contra nueve ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos, Aguilera.

Para el martes, el tribunal ha citado a cinco testigos, entre ellos la exdirectora de Seguridad Social de la Junta Esther Azorit Jiménez y el ex director general de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes Doblado.

Ya para las sesiones de mañana y tarde del miércoles la Sala ha citado a cinco testigos, destacando en la sesión de tarde la presencia del ex secretario general de Industria y expresidente de El Monte Caja de Huelva y Sevilla, José María Bueno Lidón, citado como testigo por ser miembro del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente encargado de materializar los pagos de las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, en virtud del convenio marco firmado por Empleo e IFA en julio de 2001.

Dicho convenio se materializaba en convenio específicos por cada ayuda, que pagaría IFA/IDEA con fondos del programa presupuestario 31L que la Dirección General de Trabajo allegaba al ente público a través de transferencias de financiación, herramienta que, según las acusaciones, permitía eludir la fiscalización previa de las subvenciones dadas.