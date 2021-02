Exdirectora de Formación sostiene que no tuvo "nada que ver" con la Faffe y se pregunta "qué hace" citada en la comisión

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exdirectora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo de la Junta María Teresa Florido Mancheño ha sostenido este viernes que, durante su etapa en la Administración autonómica, no tuvo "nada que ver" con la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), por lo que se ha preguntado qué hace ella citada en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre dicho organismo.

Así lo ha planteado Teresa Florido durante su comparecencia en la citada comisión parlamentaria, que ha comenzado realizando un repaso por su vida profesional de más de 40 años como "personal estatutario" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), como "funcionaria de carácter especial" hasta su jubilación el pasado año.

Teresa Florido ha defendido que en sus cuatro décadas de vida profesional aprendió "el sentido de la responsabilidad, de servicio a los demás", y maduró "en todos los trámites administrativos" que después aplicó en el "breve lapso" de tiempo, de cuatro o cinco años aproximadamente, en que ejerció la política.

Ha subrayado que, en esa etapa, sólo "once meses" estuvo vinculada al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y fue por eso cuando fue detenida junto a "otros compañeros" en marzo de 2015, en el marco de la investigación por el supuesto fraude de los cursos de formación, y vivió "la etapa más negra e inexplicable de mi vida", según ha lamentado antes de relatar que, cuando fue arrestada, la trasladaron a unos "calabozos con barrotes y letrinas", y los detenidos fueron sometidos a "procedimientos que se utilizan para traficantes de droga y yihadistas".

CUÑADA DEL EXCONSEJERO OJEDA

"Fui condenada de inmediato por la prensa", y "todo porque una persona de la familia había solicitado subvenciones al trabajo en el que se me adjudicaba mi nueva labor", ha lamentado Teresa Florido, que ha aludido así a su cuñado, el exconsejero de Hacienda y empresario Ángel Ojeda, a su vez investigado por los cursos de formación.

Al respecto, ha apuntado que en cuanto tuvo, "a través de funcionarios", la "más mínima sospecha" de que su cuñado había solicitado subvenciones a la Consejería de Empleo --algo que, según ha explicado, desconocía cuando llegó al SAE--, "inmediatamente" pidió abstenerse en esos procedimientos y expedientes.

Ha reconocido que Ojeda sí le envió un correo electrónico de cuyo contenido "no se acuerda" y al que ella "nunca respondió", por lo que "es mentira que hubiera correspondencia" entre ambos mientras ella ejercía como directora general, y al respecto ha puesto de relieve que la pieza en la que ella estaba investigada en relación a los cursos de formación "se ha archivado" y ella ha "dejado de estar imputada". Además, ha añadido que "hace dos años" que no ve a su cuñado, y que éste nunca le ha hablado de sus negocios.

También ha defendido su currículum para ser nombrada como responsable de la dirección general --de Formación Profesional-- con "el mayor presupuesto" de las de la Junta de Andalucía en ese momento. "Si vamos a mirar los currículos de algunos cargos, vamos a callarnos", ha dicho antes de afirmar que a ella le "avala" el suyo, que incluye la realización de "cursos de todo tipo" y, "sobre todo", un máster en gestión de administraciones públicas, según ha apuntado.

A lo largo de su comparecencia se ha desvinculado de la Faffe, subrayando que no tuvo "competencias ninguna" en relación a la misma, que no sabía "ni cómo se llama" quien era su director, que "jamás" ha hablado "con ningún cargo" de dicha fundación y que no tuvo ninguna relación en las actuaciones de control que se llevaron a cabo sobre la misma. "Con la Faffe no he convivido nunca", ha resumido, y en esa línea ha considerado que los parlamentarios tendrían que decir "para qué" la han citado, porque ella no tiene "ni idea".

SUGIERE A LOS PARLAMENTARIOS QUE SE DISCULPEN

"Me pregunto qué hago aquí", ha comentado la ex directora general, que en su intervención inicial ante la comisión se ha emocionado relatando el tiempo en el que estuvo detenida, y ha pedido a los parlamentarios que dejen a personas como ella seguir con sus "últimos años" de vida.

"Basta ya", ha exclamado Teresa Florido, que ha pedido a los parlamentarios de la comisión que, en sus preguntas, se ciñeran "al objeto de la convocatoria", que "no hagan más ruido", así como les ha sugerido que impulsen una proposición no de ley (PNL) para tramitar una "disculpa" a quienes, tras ser investigados, por parte de la justicia se ha ratificado que no había "causa legal" contra ellos.

Por parte de los grupos parlamentarios, que han agradecido a la compareciente su colaboración al responder a preguntas, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha dicho que lamentaba "enormemente el calvario" que Teresa Florido había pasado en los últimos años y le ha agradecido su "dedicación al servicio público". Además, ha criticado que "toda la mañana" haya transcurrido la comparecencia "hablando de cursos de formación, reeditando otra comisión" de investigación, y no se haya hablado "nada" de la Faffe.

Por su parte, el parlamentario del PP-A Erik Domínguez ha replicado a Florido que la comisión de investigación es de naturaleza "política" y en ella se está "para dirimir qué ocurrió con el dinero de los parados andaluces que acabó en lugares de dudosa ética", al tiempo que ha defendido que ella estaba citada "por sus competencias" en la Junta y que no cree que los diputados de la comisión tengan que promover una PNL "para disculparnos de nada".

Además, el parlamentario 'popular' ha remarcado a Florido que su cuñado, Ángel Ojeda, mantenía una relación de "amistad" y una vinculación "pública y manifiesta" con quien fuera director de la Faffe, Fernando Villén, y que ella sí "convivió" con la fundación en tanto que durante su etapa en el área de Formación de la Junta se producía el "proceso legal de extinción y liquidación" de la fundación, a lo que ella ha respondido señalando que eso "lo llevaba directamente" el gerente del SAE, primero, y luego la Secretaría General de Economía.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Juan de Dios Sánchez ha dicho lamentar la experiencia que ha relatado Teresa Florido de su paso por los calabozos, pero ha apostillado que "el Parlamento no va a pedir ninguna disculpa por que la Policía haga su trabajo en las condiciones que considere".

"NO SÉ QUÉ ES UN PUTICLUB"

Al aludir el representante de Cs al presunto uso de dinero de tarjetas de la Faffe en clubes de alterne, la compareciente ha afirmado no saber "lo que es un 'puticlub'". "No lo había oído nunca", ha aclarado antes de advertir de que sería "una barbaridad" que dinero de la formación hubiera acabado en negocios así.

La parlamentaria de Vox Ángela Mulas ha afeado a Teresa Florido que le diera "evasivas" al responder a sus preguntas, si bien le ha agradecido que declare y le ha trasladado que los diputados no habían "puesto nunca en duda su currículum ni su capacidad para trabajar".

Finalmente, por parte de Adelante, su diputado Ismael Sánchez ha defendido que en su grupo piensan que la Faffe tenía un "sentido" y sus recursos, "bien administrados", podrían haber servido para un buen fin, pero "personas desalmadas se llenaron los bolsillos" con ellos, según ha lamentado.

Teresa Florido ha cerrado su comparecencia afirmando que ahora comprendía "por qué cada vez vienen menos personas a declarar" a esa comisión de investigación, o que vayan y "se callen la boca", y ha animado a los diputados a preguntarse "por qué es".

El presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs), le ha respondido pidiéndole que "no hiciera juicios de valor de la labor de los grupos parlamentarios", cuyos portavoces "se han ceñido al plan de trabajo establecido" en sus turnos. Sin embargo, ella ha replicado señalando que se consideraba "ofendida porque se ha dudado de su capacitación y su currículum" durante su comparecencia.