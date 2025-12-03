El exjefe de la Policía Local de Granada declara como investigado este jueves por el caso Viogen

Archivo - El exjefe de la Policía Local de Granada José Manuel Jiménez Avilés, a la izquierda en la imagen, junto al entonces edil de Protección Ciudadana César Díaz, del PP - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha citado al anterior jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, este jueves a las 9,45 horas para tomarle declaración como investigado en el marco de las diligencias que sigue contra varios agentes de este cuerpo de seguridad municipal en el denominado caso Viogen.

Se investiga la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos en este sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista tras el acceso a datos de la expareja de un subinspector recientemente condenado a dos años y ocho meses de cárcel por maltrato en el ámbito familiar, el cual fue relevado en el inicio de curso como jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local para ser destinado a tareas de archivo.

La declaración del que fuera responsable de la Policía Local está prevista este jueves en el edificio judicial de Caleta antes de que la denunciante cierre, el día 10 de este mismo mes de diciembre, una primera tanda de declaraciones, que no se descarta, según fuentes del caso consultadas por Europa Press, se vean ampliadas si se extienden asimismo las diligencias a las irrupciones en el sistema de protección de víctimas de violencia de género que habrían tenido lugar desde distintos puntos de España después de que se iniciara la investigación.

Fue el Juzgado de lo Penal 5 de Granada el que condenó al subinspector, en una sentencia que este ha recurrido ante la Audiencia Provincial, a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que era su compañera sentimental, que es igualmente la denunciante de los accesos indebidos que él y en principio alrededor de cinco compañeros habrían tenido al sistema Viogén que vela por su protección.

Si se ampliaran las diligencias por nuevas supuestas intrusiones en el sistema el número de investigados podría ascender hasta más de 15, según estas mismas fuentes del caso.

Fuentes judiciales consultadas por Europa Press al respecto confirmaron la citación al exsuperintendente de la Policía Local este 4 de diciembre, tras las declaraciones del resto de investigados. Después de escucharle, la magistrada decidirá si se llama a más personas a declarar, detallaron.

Fue a raíz de la declaración de los investigados y con las primeras diligencias practicadas que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada llamó a declarar como investigado a Jiménez Avilés, quien a su vez es uno de los más de 40 imputados en la causa que sigue este mismo tribunal en unas diligencias aparte por supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna de la Policía Local tanto en el Ayuntamiento de la capital granadina como en los consistorios de Algarinejo, en el Poniente de la provincia, y Albolote, en el área metropolitana.

SUPUESTOS AMAÑOS EN OPOSICIONES

Tras el levantamiento el pasado noviembre del secreto de sumario que se mantenía en esta investigación por supuestos amaños desde el pasado febrero, coincidiendo con unos registros que practicó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de estas diligencias, la jueza optó por la citación de los investigados en sede policial para que se les pusiera en conocimiento de ellas y se les tomara en su caso declaración.

Después de aquellos registros en febrero Jiménez Avilés presentó su "renuncia voluntaria" como superintendente, según informó en rueda de prensa la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, que anunció la apertura de "un nuevo tiempo" en la Policía Local para "cambiar por completo la dinámica de los últimos años".

Hubo nuevos registros de la UDEF en la investigación por supuestos amaños a principios de julio. El 12 de junio se celebraba por otro lado el acto de toma de posesión de Rafael Domingo Sánchez como nuevo jefe de la Policía Local de Granada, fruto de un proceso selectivo abierto a intendentes de todos los cuerpos de seguridad municipal de Andalucía tras la renuncia de Jiménez Avilés.