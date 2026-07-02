Experto en liderazgo asegura que "las empresas que cuidan a las personas" son más competitivas

El economista, antropólogo y experto en liderazgo, Mario Chaves, en el curso 'Liderazgo para el bienestar y la salud mental en la empresa del siglo XXI (3ª edición), en el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona' - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El economista, antropólogo y experto en liderazgo, Samuel Chaves, ha recomendado a las empresas "cambiar su modelo de liderazgo" para dar prioridad al "cuidado de la gente" ya que el modelo tradicional "basado en la exigencia y conseguir resultados a toda costa" produce "cansancio propio y del equipo" y supone una perdida de "competitividad".

En declaraciones a Europa Press, Chaves ha asegurado que este cambio de mentalidad empresarial produciría un cambio a mejor "en la rentabilidad de la compañía, en el bienestar del trabajador y en las relaciones y el estado de la sociedad". El economista dirige este martes y este miércoles el curso 'Liderazgo para el bienestar y la salud mental en la empresa del siglo XXI (3ª edición), en el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta'.

En esta línea, Chaves ha explicado que el cambio de liderazgo busca conseguir "un 'win to win', que todas las partes ganen" y ha afirmado que "las últimas crisis a nivel global han provocado que necesitemos equipos muy flexibles y organizaciones con capacidad de reacción". Para ello, ha insistido en que el componente humano de la compañía tiene que estar "muy cohesionado", con un liderazgo "que fabrique líderes y esté al servicio del equipo".

Asimismo, ha destacado que las características de este nuevo perfil deben incluir "la empatía, la escucha, la inteligencia emocional y la comunicación" para que "las personas saquen lo mejor de sí mismas". Del mismo modo, ha señalado que el nuevo líder "no es tan imprescindible en la empresa" y que el trabajador "asume responsabilidades, dispone de sus propios objetivos y es autónomo".

Ante ello, Chaves ha defendido la empresa como "un espacio donde al final el trabajador disfrute del trabajo y llegue más lejos". El experto en liderazgo ha tildado de "insuficientes" las medidas que proporcionan más espacios para comodidad y descanso en la empresa, puesto que "si cuando me pongo a trabajar, mi jefe me chilla o no me respeta" no tiene sentido implementar una política que incluya "un futbolín, un gimnasio o una clase de 'mindfulness'" en la empresa.

Por otra parte, Chaves ha reconocido que una modificación en el estilo de liderazgo pasa por incluir a la figura femenina en puestos de poder, debido a que "por cómo funciona todavía la educación de género, en determinadas habilidades están más desarrolladas que los hombres". A este respecto, ha enumerado algunos de estos recursos donde la mujer destaca, como "la inteligencia emocional, la comunicación o la resolución de conflictos" y ha manifestado que el hombre tiene que abordar una masculinidad que sea "consciente de los privilegios que tiene y que esté dispuesto a revisarlos".

Un aspecto que será tratado de forma específica en el curso este miércoles, así como la conferencia dedicada a la comunicación del liderazgo, que Chaves ha calificado como "importante y olvidada". También ha reiterado que el objetivo del curso consiste en "llevar a una cuestión práctica" este cambio de aptitud a través de los "indicadores y objetivos que permiten medir cómo cambia la empresa y cómo se vuelve más rentable". Unos beneficios que del mismo modo repercutirían sobre el trabajador, puesto que existiría "un mejor clima de trabajo, otra política de retribución, un horario y unas vacaciones" distintas.

La cuestión del liderazgo pasa, como ha sintetizado Chaves, por "gestionar la diversidad de hasta cinco generaciones y diferentes géneros, culturas y países" presentes en una organización y aunque sea "difícil, bien gestionado suma". Igualmente, ha recordado que las nuevas generaciones "tienen otras prioridades además de ganar dinero" ya que "le dan importancia al trabajo en equipo, al trato de los jefes o al ambiente empresarial" por lo que ha reiterado que "cambiar el estilo de liderazgo" es "importante para atraer talento".