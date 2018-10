Experto opina que hay que resolver la situación de Cataluña antes de debatir la reforma de la autonomía local

Publicado 22/08/2018 18:13:15 CET

BAEZA (JAÉN), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Javier García Roca, que participa en el curso 'Reforma constitucional y autonomía local' que imparte la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) ha dicho que, antes de poner la autonomía local en la reforma territorial, hay que resolver la situación de Cataluña.

Según ha explicado en una entrevista con Europa Press, hay una comisión de estudio y evaluación del Estado Autonómico en el Congreso, pero ha asegurado que no avanza debido a que "no parece que haya un acuerdo entre los partidos políticos", apostillando que "no será pronto".

En este sentido, ha aseverado que los expertos tienen que estudiar cómo hay que hacer la reforma de la Constitución. Además, ha opinado que tienen que cambiar varias leyes como la electoral, la del Tribunal Constitucional o la de régimen local. También ha lamentado que la ley diga "muy poco de los municipios" y, además, "no hay ni un modelo provincial".

Por otro lado, ha profundizado que el modelo constitucional de las provincias debería ser muy elástico, para que a su juicio, "deje a cada Comunidad Autónoma que haga lo que quiera". Aún así, ha continuado, "no es lo mismo Andalucía que las Islas Canarias, las Baleares o las comunidades uniprovinciales como Madrid, cada una tiene un papel".

En cuanto a las autonomías locales, el experto ha manifestado que, el legislador sectorial es el que decide que competencias tienen los municipios sobre temas como los taxis, urbanismo o recogida de basuras. Además, ha subrayado, "es muy difícil que el Tribunal Constitucional pueda revisar esas leyes para garantizar la autonomía local porque el parámetro es muy pequeño".

No obstante, García Roca ha recordado que ha habido un bipartidismo muchos años, "había una alternancia, pero ahora hay cuatro grandes partidos y más de diez en el Congreso", lo que "exige cambiar la cultura de la democracia de consenso". "Somos capaces de que en el Congreso se alcancen acuerdos sobre cualquier tema, pero estamos bloqueados, el problema no es jurídico, es político", ha concluido.