Experto reivindica en la UPO "la importancia de los animales en el desarrollo de la sociedad actual"

El coordinador del Máster en Intervenciones Asistidas con Animales de la Universidad de Jaén (UJA) y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y director de Perruneando, David Ordóñez,en los cursos de verano de la UPO en Carmona (Sevilla) - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El coordinador del Máster en Intervenciones Asistidas con Animales de la Universidad de Jaén (UJA) y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y director de Perruneando, David Ordóñez, ha reivindicado "la importancia de los animales en el desarrollo de la sociedad actual" y ha invitado a pensar "dónde estaría el hombre si el perro no se hubiese cruzado en su camino".

Durante los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta, el experto ha insistido en los beneficios que existen "al incluir estos animales de compañía en terapias sanitarias y educativas".

Ordóñez, quien ha participado en el curso 'Vínculos que transforman: el impacto de los animales en nuestra salud y bienestar. Una aproximación a las intervenciones asistidas con animales', ha afirmado en declaraciones a Europa Press que "realmente no somos conscientes de todo lo que los animales de compañía y, de manera particular, los perros, aportan a la sociedad".

Igualmente, ha puesto de manifiesto las repercusiones positivas "a nivel socioemocional y de salud" que poseen las terapias con animales como perros o caballos.

En este sentido, Ordóñez ha admitido que "a los animales de compañía no les pagamos con la misma moneda que ellos a nosotros". Para revertir esta situación, ha pedido "poner el punto de vista en cómo ellos perciben, en cómo se sienten y en cómo ellos están llevando la convivencia" para "mejorar su calidad de vida". No obstante, el experto ha identificado "un salto cualitativo muy grande" puesto que "muchas personas consideran ya a sus animales como miembros de su familia".

Del mismo modo, ha recomendado a las personas con mascotas "unos conocimientos generales en antrozoología" puesto que pueden servir para "mejorar la convivencia entre todas las partes" y garantizar "una mayor felicidad en los animales". Igualmente, ha reclamado "asumir que estamos intentando relacionarnos con estos animales de la forma más natural posible" y ha criticado las medidas impositivas que limitan la libertad de estos seres vivos.

Por otra parte, Ordóñez ha desmitificado la idea que sustenta que "los perros de asistencia trabajan por obligación" como si se tratase "de un entrenamiento militar". "El perro está en un entorno que le gusta" y a pesar de "realizar un esfuerzo", "no se trata de moldearlo hasta conseguir lo que yo quiera, sino de intentar que por su conducta, realice determinados ejercicios".

Además, ha defendido la viabilidad de introducir perros en terapias sanitarias y educativas debido a que "hay un historial de socialización con esa especie y es previsible". La clave del "éxito" en procesos de domesticación pasa "por trabajar en contextos donde les agrade el contacto físico con otras personas" ya que "hay que tener una serie de manejos básicos amables con el animal que permitan colocar al perro en una situación determinada con un paciente", ha explicado Ordóñez.

El curso, que cuenta con la colaboración de la asociación de educación canina Perruneando y la asociación Habier, incluirá una sesión práctica con Breva, una perra de asistencia que mostrará al alumnado cómo "el vínculo animal y la motivación permiten acelerar los resultados" en los pacientes que reciben estas terapias con animales, ha concluido Ordóñez.