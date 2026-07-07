Experto universitario afirma que "la docencia puede aprovechar la IA sin que el aula desaparezca"

El Subdirector de Transformación Digital e Innovación Docente del Centro Universitario San Isidoro (CEADE) , David Polo dirige el taller 'Aplicación de la inteligencia artificial Google Gemini en la docencia universitaria. Hacia una práctica ética' - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO)

CARMONA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El subdirector de Transformación Digital e Innovación Docente del Centro Universitario San Isidoro (Ceade), adscrito a la Universidad Pablo de Olavide (UPO), David Polo, ha afirmado que el ámbito educativo "puede aprovechar la inteligencia artificial (IA) sin que el aula desaparezca". Durante los cursos de verano de la UPO en su sede de Carmona-Rectora Rosario Valpuesta, Polo ha defendido la IA como "un invento humano" que debe ser usado "para el bien" sin que "sustituya los valores éticos, sino que los complemente".

Polo, quien dirige junto al profesor de Derecho Victoriano Gallego el taller 'Aplicación de la inteligencia artificial Google Gemini en la docencia universitaria. Hacia una práctica ética', ha explicado que esta tecnología puede usarse "de forma constructiva y eficiente" enfocada en el ámbito educativo. "Con ella, el alumno aprende de manera más práctica y usando recursos visuales", pero también es de ayuda al profesorado, puesto que "permite realizar un discurso al alumnado más ajustado" a sus patrones de consumo, ha añadido.

Al hilo, Polo ha indicado que "si el profesor no se incorpora a la IA, lo va a hacer el alumno" y también ha considerado que "es el docente el que mejor va a saber usarla para el ámbito educativo". De hecho, ha explicado que esta herramienta puede contribuir a diseñar estrategias de aprendizaje especiales para alumnos con necesidades educativas diferentes, ya que "el profesor puede pedir a la IA modificar unos apuntes fiables para adaptarlos a cada caso". Según su visión, "el aula va a quedar como un ágora de pensamiento sobre los materiales que el alumno ya tiene" por lo que el alumno y profesor deben incorporar una capacidad de "autocrítica para mejorar ese contenido reformado por la IA".

En este sentido, Polo ha destacado que el objetivo del taller pasa por trasmitir la necesidad "de tener un comportamiento ético" puesto que "los valores no están tanto en la máquina" sino en la ética de aquellos que la utilizan. Asimismo, ha advertido de que "hay que aceptar la realidad" sobre la implantación de la IA en diversos ámbitos, aunque ha reconocido que la incorporación de esta tecnología en la ciencia de la salud todavía "está limitada". "No sé si alguien quiere un fisioterapeuta que sea una máquina que no tenga valores", ha expresado al respecto.

Por otra parte, ha expuesto el empleo que desde Ceade realizan de 'Gemini', la IA de Google. "Al tener el centro universitario implantado desde el año 2018 el ecosistema de 'Google Workspace', hemos permanecido cuando han añadido las herramientas de inteligencia artificial", ha afirmado Polo, quien ha considerado esta opción como "la mejor para el ámbito educativo". No obstante, también ha comentado que "están trabajando con un marco ético para la formación del profesorado y el alumnado" y que pueda "ser empleada en las clases".

Para concluir, Polo ha pedido a los alumnos del taller "utilizar la IA de forma complementaria", de manera que "primero, pregúntate a tí mismo y elabora una cadena de pensamiento" para después pedirla ayuda a la IA con ese razonamiento. Sin embargo, ha pedido "prudencia" con respecto a la IA porque a pesar de ser un invento humano, "si le enseñamos a una máquina a hacer algo, igual puede que esa máquina un día lo haga mejor que nosotros".