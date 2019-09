Experto veterinario asegura que la falta de bienestar animal hace que la producción sea "menos y de menor calidad"

Publicado 20/08/2019 16:45:10 CET

El expresidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España Juan José Badiola - UNIA

BAEZA (JAÉN), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España Juan José Badiola ha asegurado este martes que la falta de bienestar animal hace que la producción sea "menos y de menor calidad".

En los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), ha añadido que ofrecer garantías mínimas a los animales "no es cuestión de animalismo, sino de ser razonable", al tiempo que ha aportado que la clave del bienestar animal es que las especies "puedan desarrollar sus cualidades innatas sin estar en su hábitat natural".

De tal manera, Badiola ha señalado que los animales son seres sociales y que, por tanto, prefieren estar con ejemplares de su misma especie. Asimismo, ha especificado que deben vivir en condiciones aceptables, por ejemplo, de temperatura; no deben sufrir dolor inducido por el manejo de las personas; deben tener agua y comida suficiente o no pueden tener lesiones, no procedentes de enfermedades.

Estas normas reguladoras por especie se comenzaron a desarrollar en los años 60 de la mano del Consejo de Europa a raíz de una filosofía que nace en el Reino Unido y, según ha explicado Badiola, atiende a una demanda ciudadana. "El bienestar animal ha venido para quedarse porque hasta ahora era una cuestión no se tenía en cuenta y se daba más importancia a las enfermedades", ha afirmado.

El experto ha reflexionado sobre el auge de la preocupación social por el bienestar animal y ha deducido que "proviene de que se ha conseguido un nivel alto humano y por ello hay conciencia del maltrato animal".

Como consecuencia de lo anterior, Badiola ha considerado que la sociedad "se está haciendo sensible a estas cuestiones", motivo por el que "la gente de a pie investiga si se está actuando bien o de la forma que la ciudadanía considera que está bien".

Con respecto a la situación de los mataderos, el experto ha asegurado que "se han minimizado los efectos negativos" y ha explicado que se ha realizado a través de "la eliminación de crueldades previas o con el uso de un gas sedante para minimizar el dolor de los animales".

Badiola ha apuntado que el bienestar animal ha cobrado tal importancia que las empresas privadas lo utilizan dentro de la competencia, aunque ha afirmado que "es pronto para saber si el consumidor valorará este aspecto".

TAUROMAQUIA

El expresidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España ha hablado sobre una cuestión que ha calificado como "muy debatida", la tauromaquia, "una realidad social" y sobre la que se han realizado propuestas desde el propio mundo del toreo para mejorar el bienestar animal, como eliminar el descabello, las banderillas o la pica.

Durante su intervención, ha señalado que existe "un sector purista en la tauromaquia que no quiere eliminar ciertas cosas". En cambio, ha afirmado que, aunque "es evidente que las plazas son menos concurridas, el toreo es una de las esencias del pueblo español y los extranjeros siguen viniendo a verlo", motivo por el que ha reflexionado "es muy difícil que desaparezca".