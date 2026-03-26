Expertos de Vithas ofrecen consejos nutricionales para afrontar las extensas jornadas de procesiones en Semana Santa

Nutricionista del equipo EndoCM de Endocrinología y Nutrición de Vithas Sevilla, Alba Carmona. - VITHAS

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Endocrinología y Nutrición de Vithas Sevilla y Vithas Nervión han ofrecido las principales claves y consejos para sobrellevar los días de procesiones en Semana Santa de manera "saludable" debido a que son habituales las jornadas prolongadas, con muchas horas de pie desde primera hora hasta la noche.

Según ha informado Vithas en una nota, la nutricionista del equipo EndoCM de Endocrinología y Nutrición de Vithas Sevilla, Alba Carmona, ha señalado que "la clave es llegar bien preparado y que no hace falta comer más, sino comer de forma estratégica para aguantar muchas horas sin agotarse".

Asimismo, cuando el objetivo es tener energía durante todo el día "conviene priorizar hidratos de carbono completos, que dan una energía sostenida, sumándole proteínas y alimentos frescos". Aunque las fechas remiten a dulces y postres tradicionales, si el objetivo es permanecer muchas horas en la calle "es fácil caer en malas elecciones cuando aparece el hambre". Por tanto, dulces típicos de la época, fritos y comidas copiosas acaban "pasando factura". A eso se le suma un fallo muy frecuente, beber menos de lo necesario. El resultado suele ser "bajón de energía, mareos o sensación de agotamiento a mitad del recorrido".

Por ello, a la hora de salir de casa, la nutricionista ha destacado que "hay que apostar por la practicidad". Por tanto, "lo mejor es optar por alimentos fáciles de llevar y de comer en cualquier momento tales como frutas, frutos secos o un pequeño bocadillo".

No obstante, "la combinación ideal es aquella que aporta energía rápida pero también saciedad para evitar picos y bajadas durante el día". Además, hay que añadir una correcta hidratación. "El agua debe ser la base y lo importante es la frecuencia". Desde Vithas han recomendado "beber pequeños sorbos de manera regular durante toda la jornada".

Además, si hace calor o el esfuerzo es elevado, "añadir bebidas con sales minerales puede marcar la diferencia para evitar fatiga y calambres". En el caso de los costaleros, "la planificación es algo básico". Por tanto, "no deben empezar la estación de penitencia en ayunas y tienen que llegar bien hidratados a la estación de penitencia", ha añadido Carmona.

En esta línea, para hacer frente a la jornada "es importante reponer líquidos y, si es posible, hacer alguna pequeña ingesta ya que muchos de los mareos no son por el esfuerzo en sí, sino por la falta de hidratación o de energía disponible".

DIABETES Y RIESGO CARDIOVASCULAR

La preparación en la alimentación es igualmente "primordial" en los casos de personas con diabetes y riesgo cardiovascular. Anticiparse y planificar la jornada permite "ajustar las comidas y horarios, así como la medicación siempre según las indicaciones del equipo médico".

Frente a la perspectiva de permanecer muchas horas en la calle, al igual que con el resto de los asistentes a las procesiones, Vithas ha aconsejado "llevar siempre a mano raciones controladas de hidratos de carbono, ya sea fruta, barritas de cereales, frutos secos o un pequeño bocadillo, ya que el ejercicio prolongado, así como el estar muchas horas de pie aumenta el gasto energético y puede provocar hipoglucemias si no se compensa".

Ante una posible hipoglucemia "es importante llevar siempre una fuente de hidratos de absorción rápida por si aparece una hipoglucemia como sobres de azúcar, zumo pequeño o pastillas de glucosa". Estos permiten actuar con rapidez si el nivel baja demasiado.

Por último, desde el equipo EndoCM de Endocrinología y Nutrición de Vithas Sevilla han subrayado la necesidad de "intentar hidratarse con regularidad para mantener la glucosa estable y evitar mareos, sobre todo en días de calor". No obstante, "lo ideal es beber agua de forma constante, aunque no se tenga sed, pues cuando aparece la sed, ya vamos tarde", ha concluido.