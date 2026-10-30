La explosión en la Fábrica de Municiones de Granada se produjo en una zona destinada a la eliminación de munición

Exteriores de la Fábrica de Municiones de Granada. - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS

GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo industrial CSG, al que pertenece la Fábrica de Municiones de Granada, ha informado de que la explosión de este viernes por la mañana se produjo en la zona de desmilitarización de la planta. Un lugar destinado a la eliminación de munición antigua, dañada o inutilizable.

Desde la compañía explican que esta zona está situada a una distancia de seguridad de las instalaciones de producción de la fábrica y de las propiedades civiles; y que "nada más ocurrir la explosión, se activaron los protocolos de emergencia y se contactó con el servicio de emergencias 112".

Los trabajadores de la fábrica han sido evacuados y hasta el lugar se han desplazado los servicios de seguridad y emergencia correspondientes, incluidos la Guardia Civil, la Policía y los Bomberos.

Según la información que dispone la compañía, no se han registrado víctimas mortales ni heridos graves y dos personas han sufrido lesiones auditivas leves.

La compañía está colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de las causas y, según la información disponible actualmente, no se han producido daños en las instalaciones de producción de la fábrica ni en propiedades civiles.

Por todo ello, no se prevé que el incidente tenga un impacto a largo plazo en la actividad productiva de la Fábrica de Municiones, donde trabajan cerca de un centenar de personas.

EN DETALLE

Ha sido al filo de las nueve de la mañana cuando el 112 ha recibido numerosas llamadas alertando de una fuerte detonación procedente de esta fábrica situada en la carretera de Murcia, en la zona de El Fargue de la capital granadina.

Hasta el lugar se han desplazado dos UVI móviles, Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, Policía Local y EMA Infoca.

Según el 112, los servicios sanitarios han atendido a tres afectados que van a ser trasladados al Hospital Virgen de las Nieves para valoración por afecciones auditivas en principio de carácter leve. También se han puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

La Policía Nacional ha movilizado a efectivos de los Tedax, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Científica y de Subsuelo que están inspeccionando toda la zona. Se ha establecido un primer cordón de seguridad para garantizar la seguridad y un segundo para asistir a vecinos y viandantes que puedan necesitar ayuda, según han detallado fuentes de este cuerpo.

Los efectivos policiales han realizado comprobaciones de posibles daños en las viviendas más cercanas a la fábrica, si bien no se han observado daños estructurales ni de gravedad.