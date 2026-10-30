El primer presupuesto andaluz de PP y Vox destina dos de cada tres euros a política social y 5.901 millones a inversión

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027, el primero del nuevo Gobierno de coalición de PP-A y Vox, que asciende a 54.716,7 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la autonomía y donde se contemplan 5.901,2 millones para inversiones.

El presupuesto crece un 6 por ciento respecto al actual de 2026, lo que supone 3.118,8 millones más, y se presenta, "una vez más, en tiempo y forma, consolidando la estabilidad y el rigor como señas de identidad" del Ejecutivo andaluz, según se recoge en una nota de prensa de la Junta sobre el contenido de las cuentas del próximo año. En esta ocasión, no ha habido comparecencia ante los medios de comunicación para exponer los Presupuestos de la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, tras la reunión del Consejo de Gobierno, por el luto oficial decretado por las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Este mismo viernes, el proyecto de Ley será entregado por Carolina España a la presidenta del Parlamemento Ana Mestre, en la sede de la institución, para que inicie su tramitación parlamentaria.

Una de las cifras destacadas del proyecto de Ley de Presupuestos es la relativa a la inversión global u operaciones de capital, que supone 5.901,2 millones, de los que 4.066,1 millones, el 69 por ciento, estarán provincializados. En 2026, esa cifra ascendió a 6.409,3 millones, de manera que en el próximo ejercicio hay una bajada del 7,9 por ciento.

Dos de cada tres euros del Presupuesto andaluz de 2027 se destinan a políticas sociales, y la mitad de ese gasto a Sanidad, que alcanza los 17.037,5 millones de euros, un incremento de 1.034 millones (+6,4%) respecto a 2026.

La apuesta de la Junta por la vivienda "se refuerza con una dotación de 954,6 millones de euros en 2027, un 22% más" que en 2026, lo que supone 172,3 millones adicionales, con un "esfuerzo sustancial para disminuir los impuestos asociados a la vivienda que pagan los contribuyentes andaluces", según la nota.

A esta partida se suman las nuevas medidas tributarias destinadas a facilitar el acceso a una vivienda, "de manera que el esfuerzo económico total de la Junta en materia de vivienda rozará" los 1.500 millones de euros. Entre esas nuevas medidas fiscales incluidas en los presupuestos de 2027, que se suman a las ya en vigor en los últimos años, destaca la reducción del tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP-AJD), que pasa del 7% al 6,75% en 2027, al tiempo que se amplían a 200.000 euros el límite de precio de la vivienda habitual para acceder a los tipos reducidos (6%) y superreducidos (3,5%).

De la misma manera, el Presupuesto andaluz para 2027 aumenta el valor máximo del tipo reducido del 1% del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para el acceso a la política social de vivienda de la Junta, que se aplicará a viviendas de hasta 200.000 euros, mientras que serán 300.000 en el caso de personas con discapacidad y familias numerosas. Se incrementa hasta los 200.000 euros por vivienda el límite del 0,3%, del que se pueden beneficiar menores de 35 años, víctimas de violencia doméstica, víctimas de terrorismo o residentes en municipios con riesgo de despoblación.

Asimismo, se incluye la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre hermanos cuando se herede la vivienda habitual, de la que se prevé que puedan beneficiarse unos 3.000 andaluces. Las cuentas incorporan también una línea de 25 millones de euros para ayudas a jóvenes al alquiler con opción a compra, y amplían en otros 25 millones los recursos para avales hipotecarios. Se pone en marcha además una nueva línea de avales de 25 millones de euros enfocada a las familias numerosas, que se incorporan también como nuevo colectivo en la actual deducción en el IRPF del alquiler de vivienda habitual.

En total, la suma destinada a avales para acceder a una vivienda (desde que se puso en marcha la medida) asciende a 135 millones de euros (incluidos los avales a jóvenes y los destinados a familias numerosas), según la Junta, que ha recordado que estas medidas forman parte de la octava bajada de impuestos que el Ejecutivo andaluz impulsa desde 2019 y que "permitirá ahorrar a las familias andaluzas cerca de 2.100 millones de euros cada año". Entre estas nuevas ventajas, se incluye también la primera rebaja de 0,25 puntos para todos los contribuyentes andaluces (en torno a 4,7 millones de personas), así como la deducción de la cuota íntegra autonómica del IRPF del 15% de gastos por la adquisición de gafas y lentes de contacto por descendientes menores de 25 años.

DOTACIÓN EDUCACIÓN

La Educación contará con 11.889,7 millones de euros, 648,3 millones más que en 2026 (un incremento del 5,7%).

la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad contará con un presupuesto de 4.297,5 millones de euros, un 17,8% más que en 2026. Dentro de esta dotación, el presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA) para la atención a la dependencia dispondrá de 3.308,3 millones, un incremento del 26,7% (697,6 millones de euros) respecto a 2026. En materia de Justicia, el presupuesto destinado a personal crece un 4,85%, hasta los 440,8 millones de euros, para profundizar en la equiparación salarial de los funcionarios en Andalucía con los de las otras regiones. Asimismo, se contemplan más de 160 nuevos puestos en los juzgados y tribunales de Andalucía, además de 53,8 millones para el nuevo sistema de compensación de los turnos de guardia, actualizar los módulos que reciben los profesionales y ampliar el número de guardias en materia de asistencia jurídica gratuita, y 28,4 millones a infraestructuras judiciales.

Con respecto a turismo, se emplearán 118 millones de euros en incrementar la promoción de Andalucía en mercados nacionales e internacionales, así como en avanzar en la desestacionalización y diversificación de la oferta turística, partiendo de la premisa fundamental del respeto a los residentes y a la identidad de los pueblos y ciudades de Andalucía.

Los Presupuestos de 2027 recogen 6.785 millones de euros en políticas de apoyo al tejido productivo, entre las que destacan las políticas para dinamización económica e industrial (1.043,4 millones), o investigación, desarrollo e innovación (797,7 millones), así como las políticas de agricultura, ganadería y pesca, con 2.289,9 millones; desarrollo sostenible compatible con la productividad, con 611,6 millones o agua y litoral, dotada con 761 millones. De la misma manera, se incluyen 1.285,8 millones de euros para las políticas relacionadas con infraestructuras de transporte. La consejería de Fomento y Movilidad contará con un presupuesto de 1.332,6 millones (12,8% más que en 2026).

La Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) aumenta de nuevo hasta alcanzar los 555 millones (10 millones más). En conjunto, el Plan de Cooperación Municipal contará con 3.024 millones de euros, un 14,24% más que en el presupuesto de 2026 anterior, lo que supone 377,1 millones adicionales.

El incremento del Presupuesto de 2027 se apoya en el crecimiento de los recursos propios de la Junta, que aumentan un 10,1% y suponen el 80% del presupuesto de gasto. Así, los ingresos tributarios --que aportan al presupuesto el 55,9% de los recursos-- alcanzan los 27.955,5 millones de euros, 2.128,8 millones más que en el ejercicio anterior. Esto supone un crecimiento del 8,2% que responde al dinamismo de la economía y al aumento del número de contribuyentes en la comunidad desde el año 2018, que ascienden ya a 1.250.000 más. Los gastos de personal en 2027 son 18.169,1 millones (un 6,9 por ciento más).