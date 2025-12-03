Expo AIRE 25 cierra su tercera edición con la asistencia de 1.000 profesionales

Una de las actividades celebradas en el marco de Expo AIRE. - EXPO AIRE

Expo AIRE, la principal feria nacional dedicada a los espacios naturales, la gestión forestal y el desarrollo rural, ha cerrado este miércoles su tercera edición con un balance "excepcional", según ha destacado la organización, que ha detallado que, a lo largo de dos jornadas, el encuentro ha reunido a 1.000 asistentes profesionales procedentes de diez comunidades autónomas".

En este sentido y en una nota, la organización ha asegurado que el evento se consolida así como "el gran foro español para el análisis de las políticas públicas, los desafíos ambientales y las oportunidades de desarrollo sostenible en el medio rural". La cifra de participación confirma "la madurez del evento y la creciente demanda de un espacio estable de diálogo técnico e institucional en torno a los problemas reales que afectan al territorio".

Desde agentes públicos y responsables políticos de diez comunidades autónomas hasta equipos técnicos, investigadores, operativos de emergencias, entidades del tercer sector y empresas proveedoras de servicios ambientales, Expo AIRE ha logrado reunir en Córdoba a los perfiles más influyentes del sector.

La edición de este año ha destacado por una agenda especialmente orientada a los desafíos urgentes de los espacios naturales y del medio rural y que se encuentran de plena vigencia en el debate público.

Uno de los puntos que ha tenido especial interés en el desarrollo del congreso han sido los incendios forestales, tras un verano especialmente complejo en términos de superficie quemada y eventos de alta intensidad. En Expo AIRE se han abordado nuevas estrategias de prevención, la incorporación de tecnología avanzada para la detección temprana y el papel decisivo del manejo del territorio, especialmente en áreas rurales en riesgo de despoblación.

Por este motivo, se ha destacado que la gestión forestal activa y el apoyo a las actividades tradicionales resultan esenciales para reducir la carga de combustible y mitigar los grandes incendios. En este sentido, se ha destacado también la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones en materia de emergencias ambientales, conservación de espacios naturales y ordenación del territorio.

Los responsables institucionales participantes han coincidido en que la cooperación interadministrativa es ya una condición indispensable para responder de manera ágil a fenómenos complejos como los incendios, las enfermedades emergentes en fauna silvestre o los episodios climáticos extremos. Una visión refrendada por el teniente coronel jefe del II Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Jaime María Mata.

Otros aspectos sobre los que la feria ha puesto el foco han sido la incidencia de la peste porcina africana en España, un aspecto que está marcando la actualidad informativa y sobre el que se ha generado debate en el seno de Expo AIRE. Finalmente, también se ha profundizado sobre la adaptación al cambio climático y la restauración de ecosistemas degradados, el protagonismo de la mujer en el mundo rural, así como el papel del turismo de naturaleza como herramienta clave para el desarrollo socioeconómico sostenible.

PREMIOS EXPO AIRE 25

El broche final a la feria ha sido la entrega de los Premios Expo AIRE, que reconocen cada año la labor de personas y entidades que destacan por su contribución al medio natural y rural. En esta edición, el Premio Defensa de lo Rural se ha concedido a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su compromiso con la revitalización del medio rural y la defensa de las oportunidades en los pueblos.

El Premio Guardianes del Medio ha recaído en el Operativo de Prevención de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León por su esfuerzo ejemplar en la protección de los ecosistemas frente a las amenazas ambientales más graves. El Premio Inspiración Natural ha distinguido al divulgador Andoni Candela, cuya labor acercando la naturaleza a la sociedad ha sido especialmente valorada.

Por último, el Premio Territorio Sostenible se ha otorgado a la Asociación Forestal de Soria (Asfoso) por su trabajo en favor de un equilibrio real entre desarrollo económico y conservación ambiental.

La organización de Expo AIRE ha subrayado que esta tercera edición confirma "la necesidad real de un espacio profesional que conecte a quienes trabajan cada día por la conservación, la gestión y la dinamización del territorio". En este sentido, ha destacado la alta calidad de los asistentes y el perfil eminentemente técnico del público, un factor que refuerza el carácter especializado y profesional del evento. Ahora, con la tercera edición concluida, Expo AIRE trabaja ya en los contenidos de la próxima edición, con el objetivo de seguir fortaleciendo este espacio imprescindible para el sector.