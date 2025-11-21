Una exposición homenajea al arte eterno del mantón y la mantilla en el Hospital San Juan de Dios de Granada

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios acoge hasta el 22 de enero la exposición 'Entre hilos y vuelos: el arte eterno del mantón y la mantilla', un recorrido por la memoria viva de Granada a través de dos prendas que han marcado la estética, la sensibilidad y la identidad cultural de la ciudad.

La muestra, realizada gracias a la Casa Asjaris, reúne piezas textiles excepcionales y una selección de pintura granadina para ofrecer una visión única de la tradición femenina, la moda como lenguaje y la artesanía como legado.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado durante la inauguración que "esta exposición nos recuerda que Granada conserva su esencia sin renunciar a su futuro. Aquí la belleza se muestra desde una estética muy nuestra, y además es una forma de vida, una manera de estar en el mundo. El mantón y la mantilla nos hablan de elegancia, devoción, identidad y orgullo, elementos que siguen acompañando a nuestra ciudad generación tras generación".

Asimismo, ha subrayado que "esta muestra también forma parte del camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031".

Los mantones de Manila, protagonistas de fiestas como el Corpus Christi o el Día de la Cruz, fueron símbolo de gracia, color y celebración en balcones y plazas, pero también se convirtieron en joyas de elegancia en las noches del Festival Internacional de Música y Danza, bajo el embrujo del Generalife y entre los ecos del Palacio de Carlos V.

La mantilla, delicada y ritual, tejida en los bastidores de las calles granadinas del siglo XVII, fue compañera de la vida social y religiosa de la ciudad, con el blanco para el júbilo y el negro para la solemnidad.

El recorrido se completa con la mirada de grandes artistas que supieron reconocer el poder estético y espiritual de estas prendas. Zuloaga, José Aurelio, López Mezquita, Morcillo, Muñoz Lucena, Suárez Peregrín y los hermanos Carazo, entre otros, inmortalizaron en sus lienzos a mujeres envueltas en flores bordadas y sedas que parecían tener vida.

Sus pinturas además de retratar la moda, retrataban un sentimiento. La muestra puede verse en el Hospital San Juan de Dios de 16,30 a 20,30 horas de martes a domingo.