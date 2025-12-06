La exposición de José de Mora en Granada incorpora la imagen de la Inmaculada de Priego de Córdoba

Archivo - La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ante el Señor de la Sentencia de Granada en la exposición 'José de Mora. El barroco espiritual' - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'José de Mora. El barroco espiritual', que se puede visitar este otoño y hasta el próximo 1 de febrero en la Catedral de Granada, ha acogido esta semana la llegada de la escultura de la Inmaculada Concepción de la iglesia de San Pedro Apóstol de Priego de Córdoba, que ha quedado así expuesta junto con el más de medio centenar de esculturas y pinturas que conforman la muestra.

En concreto este pasado lunes, 1 de diciembre, por la tarde se exponía la pieza de José de Mora desde Córdoba y se embalaba para su traslado la de la Inmaculada Concepción de Bernardo de Mora el Joven de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en Montemayor, también en la provincia cordobesa, según fuentes consultadas por Europa Press en la Junta, encargada desde la Consejería de Cultura y Deporte de preparar las piezas que se exponen en la muestra que ha organizado en colaboración con el Arzobispado de Granada en el marco de los actos del quinto centenario de la Catedral.

Desde el pasado 26 de septiembre y hasta el 1 de febrero, la exposición se puede visitar de lunes a sábado de 10,00 a 18,15 horas, y los domingos de 15,00 a 18,15 horas. Los martes y miércoles, de 18,15 a 20,15 horas, se puede ver la exposición de forma gratuita, con acceso por la Puerta del Perdón de la Catedral, siempre que el aforo lo permita.

Se trata de una muestra monográfica y antológica que conmemora el tercer centenario del fallecimiento de José de Mora (1642-1724). De esta manera, ha reunido más de 50 obras capitales del escultor nacido en Baza y de sus contemporáneos, como Alonso Cano y Pedro de Mena, procedentes de diversas instituciones eclesiásticas y museísticas de las provincias de Granada, Córdoba, Jaén y Sevilla.

Con ellas los organizadores han pretendido "desentrañar la dialéctica realidad-representación inherente a la imagen sagrada desde la óptica de la vivencia religiosa para demostrar que el acercamiento a la realidad que 'sufrió' la representación de lo sagrado queda finalmente limitado por un aura mistérica y trascendente que, pese a su realismo, deja a la imagen religiosa en los difusos límites de una 'realidad sublimada' con distintas modulaciones", según la información facilitada al visitante en la misma exposición.

Se explora en los siguientes ámbitos, prosigue dicha información divulgativa: la versatilidad del artista; la visión interior (oración y éxtasis); la devoción íntima; la 'Passio Christi, Compassio Mariae' como iconografía capital de la España Barroca; la Inmaculada Concepción, apartado en que se incluyen las piezas de Córdoba que se relevan esta semana entrante; y el teatro sacro.

Muchas de estas piezas han sido restauradas expresamente para la ocasión, permitiendo su contemplación conjunta por primera vez. La muestra se encuentra abierta al público en la girola de la Catedral y su programa de difusión e interpretación patrimonial dio comienzo el pasado 11 de noviembre y está vigente hasta la clausura de la exposición.

Dicho programa se desarrolla con visitas guiadas especializadas todos los martes a las 10,30 horas, a las 12,00 horas y a las 17,00 horas. Para garantizar una experiencia de alta calidad y una atención personalizada, el número máximo de personas por grupo es de 15.

El proceso de inscripción para las visitas guiadas, programadas para cada martes, se activa a partir de las 10,00 horas del miércoles inmediatamente anterior a la fecha de la visita.

Desde la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada se invitaba a principios del pasado noviembre al público a aprovechar esta oportunidad para descubrir, de la mano de expertos, la profundidad espiritual y la excelencia técnica de José de Mora, "una figura cumbre del arte granadino y universal".

Esta iniciativa se concibe como un servicio de "alto valor añadido para el visitante", garantizando "el máximo rigor científico" gracias a la participación de "profesionales especializados y cualificados" en la obra de José de Mora, la escultura barroca y la escuela granadina.