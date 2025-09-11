La exposición 'Paseo Matemático al-Ándalus' de la Fundación Descubre llega a Palma del Río (Córdoba)

El Espacio Creativo Cultural Santa Clara del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) acoge la exposición 'Paseo Matemático al-Ándalus' de la Fundación Descubre/Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. - FUNDACIÓN DESCUBRE

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

El Espacio Creativo Cultural Santa Clara del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) acoge la exposición 'Paseo Matemático al-Ándalus' de la Fundación Descubre/Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, una muestra que podrá visitarse hasta el día 14 de octubre.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha invitado a la ciudadanía palmeña y a los centros escolares a disfrutar de esta exposición única dónde se ofrece un estudio pionero de la estrecha relación entre las matemáticas y la estética del arte andalusí.

"Geometría, teselas, mosaicos, proporciones.. son elementos y conceptos que hacen de las matemáticas una verdadera obra de arte", ha indicado Esteo, quien ha estado acompañada de la concejal de Turismo, Cultura e Igualdad, María Ángeles Zamora.

Por su parte, la directora de Fundación Descubre, Teresa Cruz, ha resaltado que esta muestra que recala en este municipio del Valle del Guadalquivir "fusiona la divulgación científica con un lenguaje accesible e imágenes con mucho detalle para dar a conocer la arquitectura monumental andalusí a través de su lado más matemático".

Según ha expuesto, "esta exposición es una herramienta única para redescubrir el legado andalusí". Se trata de una propuesta "ideal para que, ahora que comienza un nuevo curso escolar, los centros educativos de Palma del Río se acerquen a una forma diferente de aprender historia, arte y ciencia al mismo tiempo y todas las personas interesadas en el patrimonio monumental se adentren en este recorrido que aúna ciencia y arte".

PERSPECTIVA MATEMÁTICA

Tras la inauguración de la exposición, el director científico del proyecto Paseos Matemáticos, Álvaro Martínez Sevilla, ha ofrecido una visita guiada por los 24 paneles de la exposición, detallando una nueva mirada desde una perspectiva matemática sobre edificios tan singulares del período andalusí como la Mezquita de Córdoba, el Real Alcázar, la Torre del Oro y la Catedral de Sevilla y la Alhambra de Granada.

La exposición puede visitarse de miércoles a domingo y festivos de 10,00 a 14,00 horas durante el mes de septiembre. En octubre, el horario será de miércoles a domingo de 10,00 a 14,00 horas, y por las tardes los jueves y viernes de 16,30 a 18,30 horas.

La muestra trata varios conceptos matemáticos, tales como la simetría, proporción, jerarquía y orden, entre otros. Junto a ello, se analizan influencias cruzadas a través del 'matmeme', es decir, aquellos usos matemáticos que se replican miméticamente a lo largo del tiempo en diseños, estilos o proporciones.

La exposición está teniendo una intensa actividad nacional e internacional. Paseo Matemático al-Ándalus ha visitado ya 16 ciudades de Andalucía --Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga, Jaén, Almería, Algeciras, Linares, Alcaudete, Estepona, Salobreña, Chipiona, Arjona, Herrera, Estepa y Palma del Río--, así como la Casa Árabe de Madrid. De la mano del Instituto Cervantes ya ha sido expuesta en nueve ciudades del norte de África: Argelia (Argel y Orán), Túnez (Túnez), Libia (Trípoli) y Marruecos (Fez, Alhucemas, Nador, Tánger y Marrakech).

PASEOS MATEMÁTICOS

Paseos Matemáticos es un proyecto impulsado por la Fundación Descubre, cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

Junto a la exposición itinerante, Paseo Matemático al-Ándalus ofrece una serie de visitas guiadas a los siete monumentos, una aplicación para móviles que permite trasladar in situ en los distintos monumentos las explicaciones matemáticas, así como una muestra virtual, accesibles desde la web del proyecto 'https://paseosmatematicos.fundaciondescubre.es'.

Además de las instituciones arriba citadas, han participado en su producción la Universidad de Granada, la Universidad de Córdoba y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), junto a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la Consejería de Cultura y Deporte, el Patronato de la Alhambra y Generalife, el Real Alcázar de Sevilla, el Conjunto Monumental Mezquita-Catedral de Córdoba, el Cabildo de la Catedral de Córdoba, el Cabildo Catedral de Sevilla, la Armada Española y Canal Sur.

El equipo científico, liderado por Álvaro Martínez, está compuesto por Sergio Alonso (Universidad de Granada), Carlos Ureña (Universidad de Granada), Enrique Infante (Universidad de Sevilla), Tomás Morales (Universidad de Málaga), José Luis Rodríguez (Universidad de Almería) y Fernando Blasco (Universidad Politécnica de Madrid).

A ellos se suma el equipo de divulgación y comunicación, coordinado por Teresa Cruz y Roberto García, así como el divulgador Juan García (UNIA). Colaboran en el proyecto la fotógrafa Rocío Ortega y las empresas Rockin'Pixels, Everyware y 3D Vista.