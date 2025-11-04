Expulsado 29 días del instituto de Albuñol (Granada) el alumno que ha apuñalado a un compañero en el hombro

SEVILLA/GRANADA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alumno de 13 años del instituto de Albuñol, en la comarca de la costa de Granada, que ha apuñalado en el hombro a un compañero de 12 años en la mañana de este martes ha sido expulsado como medida cautelar durante 29 días de este centro educativo en el que han tenido lugar los hechos, que investiga la Guardia Civil y, en el ámbito escolar, la Inspección Educativa.

Fuentes consultadas en la Junta por Europa Press han detallado que ha sido un profesor el que ha separado a los alumnos cuando se ha producido la agresión, que tenía lugar pasadas las 8,00 horas, y han hecho hincapié en que "el centro ha actuado con mucha rapidez trasladando al hospital al alumno herido", cuya vida no corre peligro.

Igualmente, está abierto el protocolo de acoso en el instituto y el agresor ha sido expulsado 29 días por "comportamiento muy grave", a la espera de lo que pueda determinar la Guardia Civil, que ha explicado, a consultas de Europa Press, que al ser menor de 14 años el autor de la agresión es inimputable.

En cualquier caso, este cuerpo de seguridad investiga los hechos y las causas que pueden haber dado lugar a la agresión, y dará cuenta del resultado de sus pesquisas a la Fiscalía de Menores, han detallado las fuentes consultadas en la Guardia Civil.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibía llamada sobre las 8,20 horas del 061 dando cuenta de que un chico había sido herido con un cuchillo en el hombro, tras lo que el centro coordinador daba parte también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Albuñol, que más tarde confirmaba que el niño había sido trasladado consciente desde el lugar de los hechos.

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha indicado que siempre que ocurren hechos de esta naturaleza la Junta empieza a trabajar "enseguida", incidiendo en la diligencia con la que ha actuado el instituto conforme al protocolo estipulado, y las medidas disciplinarias que se han tomado. Se trata de saber "qué es lo que ha motivado esa agresión", que la titular andaluza de Educación ha apuntado que ha tenido lugar a la entrada del centro, agregando que "hasta hace dos días esos niños eran amigos".

Por su parte, en un audio remitido a los medios, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha detallado que, en el marco de la investigación que sigue la Guardia Civil por los hechos, el menor de doce años, que ha sido trasladado al Hospital Santa Ana de Motril, tiene tres heridas "punzantes" en el hombro.