González Marín, exsecretario general de Empleo, rehúsa responder preguntas en la comisión Faffe

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general de Empleo de la Junta y exdirector gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio González Marín ha comparecido este viernes en la comisión de investigación de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), donde ha rehusado responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.

En su intervención inicial ante la comisión, González Marín, tras cumplir con la obligación de comparecer en la comisión, se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de los grupos, argumentando que la Faffe se extinguió en mayo de 2011 y que él no fue nombrado en los cargos por los que se le cita hasta junio de 2012, de manera que el ejercicio de sus funciones como secretario general de Empleo "no coincide en al ámbito temporal de la vida" de la fundación, no "conviviendo ni existiendo relación alguna ni competencia ni funcionalmente entre esa fundación" y su persona durante la vida de la misma.

El presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs), ha pedido a González Marín que indicara los motivos en que se basaba para no responder a las preguntas de los grupos y que los argumentara "con base jurídica suficiente". Le ha dicho que respetaba su decisión de no responder a las preguntas de los grupos, pero que no la compartía y le ha recordado que podía incurrir en un "delito de desobediencia", tipificado en el Código Penal.

Acto seguido, Moreno ha dado la palabra a los grupos políticos sin acceder a la petición de González Marín se dejar la sala de la comisión de investigación.

El diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha respetado la decisión de González Marín de no contestar a las preguntas de los grupos y ha lamentado que no se le deje abandonar la comisión de investigación tras acogerse a ese derecho. "No vamos a participar en ningún tipo de intimidación", ha dicho Sánchez Haro.

La diputada del PP-A Ana Vanessa García ha reprochado a González Marín que haya "omitido" en su exposición ante la comisión que la Faffe se liquidó en 2016 y hasta que no se liquida, tiene obligaciones y tiene trabajadores, y el responsable de liquidar todas esas obligaciones hasta la extinción definitiva era responsabilidad del secretario general de Empleo y del director gerente del SAE. En su opinión, tendría "mucho que aportar" a la comisión, pero elude esa responsabilidad porque tendrá "cosas que ocultar".

La diputada de Ciudadanos (Cs) Teresa Pardo ha considerado que González Marín no es que se niegue a declarar, "sino que guarda silencio". Ha señalado que los andaluces se merecen saber dónde acabó todo el dinero de la Faffe y ha insistido en reprochar al exsecretario general de empleo que prefiera "guardar silencio", cuando fue "responsable íntegro" de la liquidación de la Faffe.

Por su parte, la diputada de Vox Ángela Mulas ha indicado que González Marín fue "el responsable o protagonista" de la liquidación de la Faffe y debe "conocer perfectamente los trámites" que se llevaron a cabo para ese proceso. Ha recordado que el SAE se subrogó en todos los derechos y obligaciones de la Faffe, de manera que González Marín "podía haber aclarado muchas cosas en relación con esa liquidación de la Faffe". "No queremos intimidarle, sino una colaboración por parte suya", ha dicho al exsecretario general de Empleo, al que también ha trasladado que si no tiene "nada que ocultar", debería haber respondido a los grupos políticos, en lugar de "escurrir el bulto" como otros excargos de la Junta.

El diputado de Adelante Andalucía Jesús Fernández ha agradecido a González Marín su comparecencia en la comisión y ha expresado que le hubiera gustado que respondiese a las preguntas de los grupos, aunque ha respetado su decisión de no hacerlo. En su opinión, la comisión se ha convertido ya en un "show" y ha perdido "toda la esencia" por la que se creó", una palabras que le ha reprochado el presidente de la comisión diciéndole que no se acogía al objeto de la comisión.