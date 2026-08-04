Extinguido el cuarto incendio en Cerro Muriano (Córdoba) este verano tras afectar a ocho hectáreas junto a la N-432

Efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido este martes sobre las 13,10 horas el incendio forestal declarado en la tarde de este lunes en un paraje de Cerro Muriano, en la sierra de Córdoba, donde se han visto afectadas unas ocho hectáreas y que obligó a activar la fase de emergencia, situación operativa 1, debido a la evolución del fuego.

Según recoge la información del Plan Infoca en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, el incendio ha quemado ocho hectáreas de superficie forestal, de las que tres han sido de matorral y cinco de pasto, junto a la carretera N-432.

El incendio ha quedado controlado a las 11,30 horas de esta jornada, permaneciendo en la zona nueve efectivos por tierra y un vehículo autobomba, después de que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en su condición de director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, rebajó a fase de preemergencia, situación operativa 0, en la noche de este lunes.

En concreto, el fuego, declarado en la tarde de este lunes, obligó a activar alrededor de las 20,12 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, debido a su evolución. En el dispositivo desplegado durante esta fase llegaron a participar once medios aéreos, 71 efectivos por tierra y dos autobombas.

Se da la circunstancia de que éste es el cuarto incendio en el término de Cerro Muriano este verano, destacando que el ocurrido hace unos diez días, también junto a la N-432, afectó a unas 200 hectáreas y fueron desalojadas más de 270 personas.