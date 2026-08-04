Dos detenidos por provocar un incendio forestal que afectó a la turbera de Padul (Granada)

Agentes del Seprona localizaron varios puntos de fuego en un terreno donde los presuntos autores realizaban labores de limpieza y desbroce mediante maquinaria agrícola y quema de restos de residuos vegetales y de madera. - GUARDIA CIVIL

GRANADA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos individuos de 41 años como presuntos autores de un delito de incendio forestal ocurrido en la tarde del pasado domingo 2 de agosto, que afectó al entorno de la turbera de la localidad de Padul, zona protegida dentro del Espacio Natural de Sierra Nevada.

Según señalan desde el cuerpo armado en un comunicado, sobre las 14,00 horas de ese día, la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Granada recibió el aviso de la Central Operativa de Servicios (COS) que alertó sobre un incendio en la zona de la turbera de Padul. A su llegada al lugar, los agentes observaron que el fuego se encontraba activo y que los medios de extinción ya estaban trabajando en la zona.

En el dispositivo de emergencia intervinieron patrullas de seguridad ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla, Policía Local, Unidad de Policía adscrita a la Comunidad de Andalucía, Agentes de Medio Ambiente de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) y Bomberos de Granada, además de personal de Infoca, siendo necesarios únicamente medios terrestres.

ZONA DE QUEMA DE RESIDUOS VEGETALES Y MADERA

Paralelamente, los agentes del Seprona iniciaron las primeras gestiones de inspección ocular en coordinación con la BIIF para la identificación del origen, las causas y la posible autoría del incendio. Durante las comprobaciones, se localizaron varios puntos de fuego reciente en un terreno donde los presuntos autores realizaban labores de limpieza y desbroce mediante maquinaria agrícola y quema de restos de residuos vegetales y de madera. Además, testigos presenciales identificaron a los dos individuos presuntamente implicados en el fuego.

La presencia de vegetación seca en el perímetro de la finca, junto con las condiciones meteorológicas adversas, habría favorecido la rápida propagación de las llamas hacia el entorno protegido de la Turbera durante las labores de limpieza que realizaban los dos varones. En consecuencia, el incendio afectó aproximadamente a 12 hectáreas de pasto seco y cortado, pacas de paja seca y matorrales propios de la zona. No se registraron daños en viviendas ni otros bienes materiales, ni fue necesario realizar evacuaciones o cortes de vías.

Como resultado de las pesquisas realizadas, los agentes del Seprona detuvieron a los dos varones identificados en el lugar de los hechos. Este pasado lunes fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Granada como presuntos autores de un delito de incendio forestal y se decretó su libertad con cargos.