Bomberos evitan que un incendio de pasto en Chiclana (Cádiz) llegue a casas tras quemar 10.000 m2 de terreno

Vista de un incendio en una zona rural de Chiclana de la Frontera (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) han evitado que el fuego de un incendio de pasto y cañaveral iniciado este pasado lunes por la tarde en el Camino del Fontanal, en Chiclana de la Frontera, afectase a las viviendas colindantes.

El fuego, que se registró en torno a las 14,30 horas, ha llegado a quemar una superficie de 10.000 metros cuadrados, según ha informado el Consorcio de Bomberos.

En su extinción fueron necesarios hasta 2.500 litros de agua y la movilización de una autobomba rural pesada y dos bomberos, además de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

ARDE UNA NAVE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SANLÚCAR

Además, desde la madrugada de este martes 4 de agosto, los bomberos del parque de Sanlúcar, con apoyo de El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, han actuado para apagar un incendio declarado en una nave de materiales de construcción en el callejón del Hato, en Sanlúcar de Barrameda.

A la llegada de los bomberos, se observa una finca en la que arden palmeras y pastos, y otra colindante totalmente ardiendo por fuera y rodeando la nave.

Han ardido maderas, maquinaria y otros elementos exteriores, estando la labor de los bomberos centrada en evitar la propagación del fuego hacia el interior de la nave industrial, algo que, como ha indicado el Consorcio, se ha conseguido "con éxito".

A esta hora permanecen desplegados en el lugar realizando labores de refresco y rematando algunos puntos calientes.

Hasta la zona se han movilizado 11 efectivos de los tres parques citados y cinco vehículos.