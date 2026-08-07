Extinguido el incendio en el Barranco de los Tajos en Pinos Puente (Granada) tras afectar a seis hectáreas

Extinguido el incendio forestal en el Barranco de los Tajos en Pinos Puente. - PLAN INFOCA

PINOS PUENTE (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El Infoca ha dado por extinguido en la mañana de este viernes el incendio que desde este pasado jueves venía afectando al paraje del Barranco de los Tajos en el área de Sierra Elvira en el municipio de Pinos Puente, donde se han visto afectadas un total de seis hectáreas.

Así lo ha dado a conocer en una publicación en sus redes sociales el propio Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Agencia de Emergencias de la Junta de Andalucía.

El incendio se declarado en la tarde de este pasado jueves, 6 de agosto, y quedó controlado a medianoche. Llegaron a trabajar en la zona ocho bomberos forestales y un técnico de operaciones con un vehículo autobomba y el apoyo de un helicóptero ligero.

Según fuentes del Infoca, tras la extinción del incendio se ha podido comprobar que la afectación total del mismo ha sido sobre seis hectáreas, dos de ellas de matorral y cuatro de pastizal.