Extinguido el incendio declarado en la zona de Las Viñas, en Andújar (Jaén)

Archivo - Aviones contra incendios modelo AT-802 en las pistas de Las Arenas, a 23 de agosto de 2023, en Huelva, (Andalucía, España). Medios aéreos desplegados en la base de Las Arenas y en el CEDEFO de Valverde del Camino, Huelva. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ANDÚJAR (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucái, el Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio declarado este pasado viernes en una zona próxima a la urbanización Las Viñas, en el municipio jienense de Andújar, donde se desactivó la fase de emergencia, situación operativa 1, tras quedar estabilizado.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido extinguido este pasado sábado sobre las 20,15 horas por el equipo de trabajo desplegado.

Efectivos del Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), han mantenido en la zona un despliegue para conseguir la extinción del fuego, compuesto por dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba.