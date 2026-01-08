La Junta cifra en unas 2.000 hectáreas los cultivos afectados en la provincia de Almería por la borrasca 'Francis'

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios durante su visita a una explotación agrícola en El Ejido (Almería). - MARIAN LEON - EUROPA PRESS

EL EJIDO (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha cifrado en unas 2.000 hectáreas de cultivo al aire libre las superficies agrícolas afectadas en la provincia de Almería por el paso de la borrasca 'Francis', con especial incidencia en el Levante almeriense y, en concreto, en el municipio de Pulpí, donde principalmente se han podido ver afectadas unas 40 hectáreas de invernadero.

A preguntas de los periodistas durante su visita, en El Ejido, a la explotación agrícola de uno de los agricultores afectados por la dana de 2024, Fernández-Pacheco ha explicado que la Junta tiene "desplegados por el territorio a todos los servicios de la consejería de las ocho delegaciones territoriales, analizando cuáles han sido los daños".

El consejero ha descrito este trabajo como "muy minucioso", ya que se realiza "explotación por explotación, municipio por municipio", para determinar el alcance de las afecciones y las posibles vías de ayuda.

El titular andaluz de Agricultura ha indicado que "prácticamente el 80 por ciento tienen contratado el seguro agrario y eso siempre es una muy buena noticia", si bien ha precisado que se está "ultimando ese cálculo".

En el caso de la provincia de Málaga, ha señalado que la zona más afectada ha sido la del río Guadalhorce, con especial preocupación por "la afección que puedan tener los caminos rurales, las vías de comunicación a las explotaciones agrarias".

En este sentido, ha apuntado que se está analizando la situación en municipios como Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Coín, donde hay cultivos de lechuga, acelga, brócoli y coliflor, para comprobar "en qué medida se han visto afectados y de qué manera les podemos ayudar".

Respecto a la provincia de Cádiz, ha señalado afecciones en el cultivo del aguacate en el campo de Gibraltar y ha vuelto a referirse al "problema que desgraciadamente se repite" de la flor cortada en Chipiona, donde "los invernaderos, con la violencia que ha tenido el granizo, también se han visto afectados".

Fernández-Pacheco ha remarcado que los agricultores afectados "tienen que tener la completa seguridad" de que "la Junta, como siempre, estará de su lado" y que se hará "lo posible y lo imposible por echar una mano".