Extinguido el incendio forestal de Cerro Muriano (Córdoba) tras cinco días con unas 200 hectáreas afectadas

Imágenes del incendio forestal declarado en un paraje de Cerro Muriano, a 24 de julio de 2026, en Cerro Muriano, Córdoba, Andalucía (España), tras arder un camión cargado de paja en la N-432. - Guillermo Morales - Europa Press

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido este miércoles el incendio forestal que se inició el viernes en un paraje de Cerro Muriano, en Córdoba, junto a la carretera N-432, tras arder un camión cargado de paja y que obligó a desalojos preventivos de más de 200 personas.

Según ha informado el EMA Infoca en su cuenta en la red social X, consultada por Europa Press, el incendio --que obligó a establecer la situación operativa 1 en su inicio-- se ha dado por extinguido a las 11,00 horas de este miércoles después de quedar controlado a las 8,00 horas del domingo. Se han visto afectadas unas 200 hectáreas.

Como se recordará, sobre las 20,00 horas del sábado ya se dio por estabilizado el incendio, de manera que se regresó a la fase de preemergencia, situación operativa 0.

En concreto, el fuego se originó cuando un camión cargado de paja comenzó a arder en el kilómetro 256 de la N-432, en sentido Badajoz, una vía que se cortó al tráfico, junto a la N-432a. Las llamas se propagaron con rapidez al alcanzar una zona de abundante vegetación, favorecidas por rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, superiores a las habituales de entre 15 y 20 kilómetros por hora. Además, desde el principio fue un incendio de carácter topográfico, que avanzaba ladera arriba.

En las labores de extinción han llegado a trabajar más de 140 efectivos y 21 medios aéreos: seis aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros, dos aviones de coordinación, un helicóptero ligero, seis semipesados y dos pesados.

Por parte del Ayuntamiento de la capital han intervenido efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis), a la vez que Policía Local mantuvo un despliegue de seguridad y de desvío del tráfico hacia Córdoba por la CO-3408. Igualmente, se abrió el centro cívico de Cerro Muriano para atender a las personas desalojadas de forma preventiva.

FUEGO TÉCNICO

En relación con el incendio, el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, Adolfo Molina, destacó el lunes que ha llamado "mucho la atención el uso del fuego técnico, que ha dado resultado" para frenar el avance del incendio forestal.

En declaraciones a los periodistas, junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, Molina subrayó que "hay que alabar la nueva unidad que tiene el Infoca de fuegos técnicos, que dirige un cordobés, el subdirector del Centro Operativo Provincial de Córdoba, Carlos Revilla, y que hicieron un trabajo soberbio".

Por su parte, el regidor indicó que "el fuego tuvo partes que avanzó muy rápido y en ese perímetro hay partes que ni siquiera han ardido por completo", de manera que "hay vacíos dentro del perímetro de las 200 hectáreas, que parecen que no han ardido o no han ardido tanto".