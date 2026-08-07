Extinguido el incendio junto al Hospital Neurotraumatológico de Jaén tras calcinar 14 hectáreas

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Jaén ha dado por extinguido el incendio que comenzó en la mañana de este jueves en las inmediaciones del Hospital Neurotraumatológico de Jaén, con el balance de 14 hectáreas calcinadas.

Los bomberos trabajaron durante toda la jornada, primero para darlo por controlado a mediodía, y durante toda la tarde para refrescar la zona y sofocar los recurrentes focos de reactivación que se iban produciendo.

La superficie calcinada está conformada por matorral cañaveral, olivos y restos de poda lo que ha obligado a mantener un retén de vigilancia y control hasta bien entrada la noche.

Una dotación compuesta por siete unidades completas trabajó contra las llamas de un incendio, al que acudieron alertados por agentes de la Policía Local en torno a las 9,00 horas y requirieron la presencia de Bomberos que ha trabajado de manera intensa para sofocar un fuego que provocó una importante columna de humo en la zona norte de la capital.

En el incendio llegaron a participar de manera simultánea 15 bomberos, divididos en unas siete unidades, además de la de mando y jefatura, apoyados por dos unidades de bomba forestal ligera, tres bombas rurales pesadas, y una unidad nodriza.