Extinguido de madrugada un conato de incendio junto a viviendas en el Sacromonte, en Granada

Un agente de la Policía Local de Granada interviene en la extinción de un conato de incendio en el Sacromonte. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla de la Policía Local de Granada ha intervenido en la madrugada de este martes en la extinción de un incendio que ha tenido lugar junto a varias viviendas ubicadas en el barrio del Sacromonte.

Según la información difundida por el propio cuerpo municipal de seguridad, los hechos han ocurrido en torno a las dos de la madrugada cuando una patrulla que circulaba por la zona detectó un incendio de matorral junto a varias viviendas en la zona referida y decidió actuar de forma inmediata.

Los agentes de la Policía Local avisaron a los vecinos e intervinieron satisfactoriamente de forma que evitaron la propagación de las llamas y consiguieron extinguir el conato.

Además, la Policía Local de Granada ha dado cuenta de otro suceso ocurrido hace unos días cuando una persona sufrió un desvanecimiento, que finalmente resultó ser una parada cardiaca, en un establecimiento de la ciudad.

Tras el aviso, y a la llegada de los agentes, estos se encontraron con que una pareja ya estaba prestando la primera asistencia de primeros auxilios. Finalmente llegó al local una dotación sanitaria del 061 que actuó ante la parada cardiorrespiratoria y consiguió estabilizar a esta persona y trasladarlo al Hospital Virgen de las Nieves.

La información aportada por la Policía Local también señala que finalmente el afectado se ha recuperado totalmente y ha recibido el alta médica.