La Fábrica de Municiones mantiene sin actividad la zona de eliminación de munición donde se produjo la explosión

Efectivos de la Policía Nacional aseguran las inmediaciones a la fábrica de municiones de Granada donde tuv lugar una fuerte explosión el 30 de octubre - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Municiones de Granada va recuperando la normalidad de forma progresiva en todas sus líneas salvo en la zona de desmilitarización, que permanece sin actividad desde que hace dos semanas se produjera en este lugar la fuerte explosión que dejó tres heridos leves.

Esta zona --destinada a la eliminación de munición antigua, dañada o inutilizable-- está siendo objeto de investigación por parte de la comisión integrada por técnicos de la empresa, representantes de los trabajadores y delegados de prevención de riesgos laborales.

El objetivo es esclarecer las causas de esta "detonación inusual" que "dentro de los estándares de eliminación de explosivos "no se tenía que haber producido", según señalaron a Europa Press desde el comité de empresa.

Estas instalaciones se encuentran a una distancia de seguridad de las de producción de la fábrica y de las propiedades civiles, en las que no se han registrado daños.

Hasta que la investigación finalice la fábrica no podrá recuperar la normalidad al cien por cien, dado que se están revisando protocolos de forma pormenorizada y este trabajo "lleva su tiempo porque son análisis de todo tipo", según precisan las mismas fuentes.

Además, la explosión que se produjo al filo de las nueve de la mañana del pasado 30 de octubre en la fábrica de El Farque está siendo investigada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4. La jueza está a la espera de recibir el atestado policial sobre lo ocurrido y por el momento no ha citado a declarar a nadie.

PLAN DE SEGURIDAD

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado precisamente este jueves la elaboración de un plan especial de seguridad y emergencia para el barrio de El Fargue, así como la puesta en marcha de protocolos de evacuación, alerta temprana y comunicación vecinal tras los "graves accidentes" ocurridos en el último mes en el entorno de la fábrica.

Ahí incluyen el vuelco de un camión el pasado 13 de octubre en la A-4002 que transportaba granadas de mortero de esta misma fábrica y que perdió parte de la carga sobre la vía.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Fargue, Jesús López, ha trasladado la "inquietud existente" en el barrio ante lo ocurrido y lamentan "la ausencia total de canales informativos con la empresa".