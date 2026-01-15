Facope alerta del "ahogo" de la flota pesquera andaluza y anuncia un paro del sector el próximo lunes día 19

La flota pesquera andaluza paralizará su actividad el próximo lunes, 19 de enero, en señal de protesta. - FACOPE

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) ha advertido de la situación "límite" que vive la flota pesquera andaluza, "ahogada por la combinación de los efectos del cambio climático, una burocracia creciente y normativas alejadas de la realidad del mar". Además, ha anunciado un paro del sector el próximo lunes, día 19, paralizando la flota y cerrando las lonjas a nivel nacional, "como muestra del rechazo a unas decisiones que están llevando al límite a la pesca profesional".

Según ha detallado Facope en una nota, "las decisiones adoptadas desde despachos que no conocen la pesca están impidiendo al sector seguir trabajando", y ha puesto como ejemplos recientes, el cierre anticipado de la pesquería de la cigala o los problemas en otras pesquerías como la caballa, que "han vuelto a demostrar la falta de sensibilidad hacia una actividad que sostiene empleo, economía y cultura en las costas", ha destacado.

Por otro lado, la Federación ha indicado que "a pesar de los años de trabajo y aportaciones del sector en los Consejos Consultivos, nuestras advertencias siguen siendo ignoradas, especialmente en normativas que se deciden en Bruselas y que no se defienden adecuadamente".

Asimismo, "el nuevo Reglamento de Control es un claro ejemplo con medidas incumplibles como declarar el peso exacto de las capturas en el mar o comunicar con horas de antelación el regreso a puerto", han resaltado desde Facope, asegurando que "todo ello supone un golpe directo a una flota que faena mayoritariamente cerca de la costa y de los puertos".

Desde Facope se cuestionan si "se pretende mejorar el control o acabar con la flota pesquera", subrayando, además, que "seguiremos luchando por la supervivencia del sector y por una pesca sostenible y realista".

Por último, la agrupación ha concluido apelando a "que no se culpe a los pescadores cuando su desaparición sea consecuencia de decisiones tomadas lejos del mar".