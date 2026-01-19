Facua avisa a las compañías de que están prohibidas las subidas de precios "abusivas" en situaciones de catástrofes

Persona accediendo a un vehículo de alquiler. Imagen de archivo - FENEVAL

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha avisado este lunes a las empresas de alquiler de vehículos y a las aerolíneas que "está prohibido aplicar subidas abusivas de precios en sus servicios cuando se producen situaciones de catástrofes".

Según ha indicado Facua en una nota, la organización espera que el Ministerio de Consumo y las administraciones autonómicas de protección al consumidor estén "vigilantes" ya que hay usuarios en redes sociales que "denuncian una subida desproporcionada de precios en billetes de avión o de alquiler de vehículos en las ciudades cercanas a Adamuz, localidad cordobesa donde se ha producido una catástrofe ferroviaria que ha dejado por el momento 39 fallecidos y más de 150 heridos de diversa consideración.

En esta línea, la asociación ha señalado que en noviembre de 2024 --a raíz de la Dana que afectó a la Comunidad Valenciana-- el Gobierno aprobó una modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para "fijar que las empresas que personalizan precios de forma automatizada, cuyos contratos se celebran a distancia o fuera del establecimiento comercial, no puedan subirlos en situaciones que puedan calificarse de emergencia de protección civil".

En estos supuestos, el cambio normativo estableció que "no podrá haber incrementos del precio final de venta en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de la persona consumidora", refiriéndose a cualquier situación que pueda ser calificada como emergencia de protección civil en los términos regulados en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

De este modo, Facua ha indicado a los usuarios que hayan podido verse afectados por subidas desproporcionadas de precios en viajes o servicios de transporte relacionados con el accidente ferroviario de Adamuz que "pueden acudir a la asociación para recibir asesoramiento y, en caso de tener pruebas de dichos incrementos, reclamar la devolución del dinero".