Facua Córdoba imparte un curso online sobre el sector eléctrico

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba pone en marcha este lunes, día el 1 de septiembre, un curso online gratuito sobre el sector eléctrico, formación que se enmarca dentro de un programa de 2025 subvencionado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Dicho curso será accesible para participantes de más de una veintena de municipios de la provincia de Córdoba, así como de la capital.

Tal y como ha indicado la asociación de consumidores en una nota, más de 4.000 cuentas de correo electrónico recibirán una invitación para participar, incluyendo direcciones pertenecientes a personas de Cabra, La Carlota, Fernán Núñez, Fuente Palmera, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego de Córdoba, Puente Genil, Peñarroya-Pueblonuevo, Rute, Villa del Río, Villafranca de Córdoba, Doña Mencía, Baena, Aguilar de la Frontera, Adamuz, Almodóvar del Río, Montoro y Pozoblanco.

El alumnado podrá completar el curso de forma flexible, siguiendo la información que se le facilitará a través del correo electrónico, dentro del periodo establecido. Todo el contenido estará disponible online, permitiendo a los participantes acceder a los módulos formativos en función de su disponibilidad horaria.

Además de los materiales formativos, que incluirán información general del curso, contenidos teóricos, sistema de evaluación y pautas de seguimiento, los participantes podrán realizar consultas relacionadas con los temas abordados.

Durante el curso se tratarán cuestiones relacionadas con el sector eléctrico: distintos tipos de contratos, la interpretación de la factura de la luz o los mecanismos para presentar reclamaciones, entre otros asuntos. Al finalizar, los participantes tendrán la oportunidad de realizar una autoevaluación que les permitirá comprobar los conocimientos adquiridos.

Facua Córdoba ha recalcado que cualquier interesado en esta formación, incluso si no reside en los municipios mencionados, puede solicitar su participación enviando un correo electrónico a 'formacion.cordoba@facua.org'. Tras recibir la petición, será incluida en el programa formativo.