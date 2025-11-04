Facua Córdoba informa a afectados del cierre "sin previo aviso" de un centro estético que tienen "derecho a reembolso"

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba ha informado a los afectados por el cierre "sin previo aviso" del centro estético ubicado en un centro comercial de la capital cordobesa de que "tienen derecho al reembolso del importe de los bonos que ya hayan pagado si finalmente no van a recibir los tratamientos".

Según ha señalado Facua en una nota, la asociación ha tenido conocimiento de que este centro ha cerrado sus puertas "sin previo aviso, dejando a numerosos clientes con tratamientos sin finalizar o con bonos de estética y láser pendientes de disfrutar". Además, la "propia empresa ha publicado un comunicado en su página web", han resaltado desde Facua.

La asociación "ya está recibiendo consultas de afectados que buscan asesoramiento y desean emprender acciones en defensa de sus derechos como consumidores". Igualmente, han señalado que la empresa "está obligada a cumplir los compromisos adquiridos, por lo que, si finalmente no presta los servicios abonados, deberá reintegrar el importe total o la parte proporcional de los tratamientos no realizados".

Por ello, la asociación ha recomendado a los afectados "presentar una reclamación" ante dicha clínica estética, "exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones. En los casos en que los tratamientos se hayan abonado mediante una financiación bancaria vinculada al contrato con la empresa, los usuarios también deberán reclamar ante la entidad financiera, informándole del cese de actividad del centro y solicitando la paralización del cobro de los recibos".

Asimismo, Facua Córdoba ha aconsejado a los afectados "solicitar su historia clínica con el fin de poder reclamar el crédito correspondiente a la parte del tratamiento no realizado en caso de que la empresa entre en concurso de acreedores". También recomienda "conservar toda la documentación relativa a pagos y contratos hasta que se haya recuperado la totalidad del dinero".

Las personas que deseen interponer una reclamación contra esta clínica pueden acudir a la asociación para recibir asesoramiento e información sobre los pasos a seguir. También pueden llamar al teléfono 688 954 954 o enviar un correo electrónico a 'cordoba@facua.org'.