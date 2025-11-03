Facua denuncia que una anciana de Córdoba con Alzheimer lleva 15 meses esperando la revisión de su dependencia

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua Córdoba ha presentado una denuncia, ante la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en la que pone de manifiesto "el incumplimiento sistemático por parte de la Junta de los plazos legales establecidos en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia" con una anciana cordobesa que padece Alzheimer y que lleva desde julio de 2024 esperando la revisión de su grado de dependencia.

Así, según ha informado Facua Córdoba en una nota, "María Rosa E.P., vecina de Córdoba capital, lleva esperando más de 15 meses" la resolución a "una solicitud revisión del grado de dependencia y del Programa Individual de Atención (PIA), cuando el artículo 30 de la citada Ley de Dependencia establece que el procedimiento debe resolverse en un plazo máximo de seis meses".

La afectada, "una mujer de avanzada edad diagnosticada con Alzheimer, solicitó en julio de 2024 la revisión de su grado de dependencia", para pasar de nivel II (dependencia severa) a nivel III (gran dependencia), "así como la modificación de su prestación, pasando de Centro de Día a Prestación Vinculada al Servicio, con el fin de poder costear una plaza en una residencia especializada".

Transcurridos 15 meses, "María Rosa todavía no ha recibido respuesta ni resolución alguna". De este modo, "a pesar de haber presentado varias reclamaciones formales, las contestaciones de la Administración autonómica se limitan a evasivas y a la confirmación de que los expedientes están en cola".

Para Facua Córdoba, "este caso evidencia el colapso del sistema de atención a la Dependencia en Andalucía", y ha lamentado que "ningún responsable asuma las consecuencias de estos incumplimientos".

La asociación ha advertido, además, que "no se trata de un caso aislado", ya que "diversas asociaciones de familiares y plataformas de personas dependientes llevan años alertando de los retrasos crónicos y la falta de recursos en la gestión de la dependencia. Sin embargo, la Junta de Andalucía continúa incumpliendo los plazos legales, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias en un limbo administrativo".

Por último, Facua Córdoba ha señalado que con este caso pretende "visibilizar un problema estructural que afecta a todo el sistema de atención a la dependencia en la comunidad andaluza", y ha recordado que "la ciudadanía no pide favores a la Administración, sino el cumplimiento de la Ley vigente".