Facua pide al Córdoba CF que aclare en qué zonas del estadio Nuevo Arcángel se podrá fumar la próxima temporada

CÓRDOBA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores Facua Córdoba ha afirmado este martes que ha reclamado "ya hasta en dos ocasiones al Córdoba CF (la primera en marzo y la segunda en junio) que el estadio Bahrain Victorius Nuevo Arcángel sea declarado espacio sin humos, teniendo en cuenta las numerosas quejas de usuarios que ha recibido la asociación". Sin embargo, "hasta la fecha, y pese a la insistencia, no hay ninguna novedad al respecto", motivo por el que ha pedido el club que aclare en qué zonas del estadio se podrá fumar la próxima temporada 2025/2026.

Según informa Facua Córdoba en una nota, su presidente, Francisco Martínez, en ambos escritos dirigidos a Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado del club blanquiverde, ha insistido en que "la experiencia demuestra que los aficionados responden positivamente a este tipo de campañas y están dispuestos a abstenerse de fumar en estos lugares".

Así, la asociación ha lamentado que Fernández Monterrubio no "tenga en cuenta los perjuicios del tabaco y su imposición a los fumadores pasivos, tal y como parece va a hacer un año más el Córdoba Club de Futbol de cara a la nueva temporada, mirando hacia otro lado ante las evidencias científicas que demuestran el perjuicio que provoca en la salud".

Tal y como ha detallado la asociación, "la OMS lo clasifica como carcinógeno de grado A, lo que significa que cualquier nivel de exposición es peligroso. Incluso la FIFA y la UEFA reconocen el daño en la salud de los usuarios que produce el tabaco, prohibiendo su consumo en las competiciones que organizan", ha resaltado.

En este contexto, Facua Córdoba no entiende "qué intereses puede tener el Córdoba CF para no convertir el estadio Bahrain Victorius Nuevo Arcángel en espacio libre de humos", señalando que "el club no solo debe dar una apariencia renovada con la instalación de videomarcadores, rótulo y escudo en la fachada, etcétera", sino que "también debería proteger a las personas afectadas por la exposición involuntaria a los humos del tabaco durante la celebración de partidos de fútbol".

Para la asociación de consumidores "llama la atención cómo el club blanquiverde inició en mayo de 2023 una campaña de colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer donde defendía su predisposición a contribuir a la investigación para seguir mejorando el porcentaje de supervivencia. Sin embargo, con su decisión de no prohibir fumar en el estadio está fomentando justo lo contrario".

"Cada vez más son los estadios de fútbol donde se extiende la prohibición de fumar como una forma de alertar a los ciudadanos sobre las graves consecuencias del tabaco. De ahí la extrañeza de que el Córdoba CF, hasta la fecha, no lo haya hecho", han argumentado desde Facua.

Por ello, la asociación ha instado de nuevo a Antonio Fernández Monterrubio a que, "sin más demora, valore la posibilidad de prohibir cuanto antes el uso del tabaco en el estadio Bahrain Victorius Nuevo Arcángel, ya que todavía está a tiempo de hacerlo antes del inicio el próximo 15 de agosto de la temporada 2025/2026 de la Liga Hypermotion o, en su caso, señalice las zonas donde se podrá fumar dentro del estadio".

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL

Entretanto, Facua ha remarcado que "la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF), desde abril de 2023, tiene declarada La Ciudad del Fútbol de Las Rozas como espacio sin humo en una iniciativa que apoya la Asociación Española contra el Cáncer, destacando en su propia web que el objetivo de la iniciativa es acompañar a quienes deseen dejar el consumo de tabaco como proteger a las personas afectadas por su exposición involuntaria a los humos del tabaco". Y, en el caso de la juventud, "se tratará de concienciar a este sector de la población para impedir que se inicien en el consumo".

A su vez indica que "se animará a las federaciones de ámbito autonómico que no han instaurado políticas similares a dar los pasos para declarar sus instalaciones como espacios libres de humos".

ESTADIOS SIN HUMO EN EUROPA

Existe una red europea de campos de fútbol sin humo en los que se protegen los derechos de los no fumadores. En España, entre estos estadios libres de humo estaba el Camp Nou, donde precisamente fue destacada la labor del Barça en la lucha contra el tabaco a través de la puesta en marcha de campañas de sensibilización, lo que le hizo merecedor del Premio Sin Humo del CNPT en el año 2011.

Otros recintos que se acogen a esta apuesta contra el tabaco son, entre otros, el Riyadh Air Metropolitano, el Reale Arena (Anoeta), el Sadar, Mendizorroza, Ipurúa, San Mamés, la Rosaleda, Cartagonova o Mestalla.

Para Facua Córdoba es "evidente que la adopción de esta medida avanza en la misma dirección de la sociedad y se desarrolla en coherencia con los valores blanquiverdes del mundo del deporte de salud, respeto y compromiso social. Una acción que, seguramente, beneficiará aún más el aumento de la presencia de niños en las instalaciones del Nuevo Arcángel".

La asociación apoya todas las medidas que tengan un efecto de concienciación social y de control. Así, plantea que los estadios de fútbol son extremadamente influyentes y pueden servir de herramienta decisiva para la promoción de estilos de vida saludables.