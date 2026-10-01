Facua pide a la Junta que "revise concesión" del servicio de comedor por "nuevas irregularidades" en colegios de Córdoba

Cesta de pan, en una imagen de archivo. - FACUA

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua ha reclamado este jueves a la Junta de Andalucía que "revise la concesión" del servicio de comedor escolar a Mediterránea de Catering tras "tener conocimiento de nuevas irregularidades" en menús servidos en tres centros educativos de la provincia de Córdoba, después de que "la Agencia Pública Andaluza de Educación ha asegurado que ha abierto expediente informativo a la empresa con objeto de recabar información de lo sucedido y determinar las medidas correctoras a implementar y si procede aplicar penalizaciones, conforme a lo establecido en los pliegos de contratación del servicio".

En una nota, la organización considera que "la gravedad de los hechos va más allá de que se haya producido un mal servicio de manera puntual, ya que son constantes las quejas de padres y madres de diferentes colegios de toda la región por los menús que Mediterránea de Catering sirve a sus hijos".

Facua ya denunció en septiembre de 2025 a esta empresa por "servir comida aparentemente en mal estado que olía mal en el CEIP La Motilla, en Dos Hermanas (Sevilla)". En este caso, "un niño incluso tuvo que acudir a Urgencias al presentar una reacción alérgica en la zona bucal tras salir del comedor", han recordado.

La organización ha manifestado que "los problemas con Mediterránea de Catering llevan siendo denunciados por los padres y madres de distintos centros desde hace muchos meses, tanto por la baja calidad de la comida como por las cantidades insuficientes que se sirven". "Exiguas cantidades que se siguen repitiendo con la entrada del nuevo curso escolar, tal y como ha ocurrido ahora en colegios cordobeses", han agregado, entre otros aspectos.