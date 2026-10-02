La Facultad de Filosofía y Letras de la UCO inaugura oficialmente el curso académico 2026-2027

Autoridades durante la inauguración del curso en el Aula Magna de la Facultad. - UCO

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) ha arrancado oficialmente el curso académico 2026-2027, y lo hace siendo el centro de la institución académica con más alumnado matriculado y que más estudiantes internacionales recibe, tal y como ha señalado el decano de la Facultad, Javier Martín, durante la inauguración del evento, un acto que ha sido presidido por el rector de la institución, Manuel Torralbo.

Según ha informado la UCO en una nota, durante su intervención, el decano ha subrayado el incremento del número de catedráticos, profesorado titular y permanente en el centro, lo que demuestra que "en la facultad se imparte docencia de altísima calidad y se producen investigaciones punteras a nivel internacional", ha puntualizado.

Por otro lado, Martín ha destacado la satisfacción con la que la comunidad universitaria afronta el nuevo curso, aunque ha advertido de los desafíos que la Facultad aún tiene por delante, especialmente en materia de espacios e infraestructuras. En este sentido, ha agradecido al rector de la UCO sus gestiones "para que se cumpla el compromiso de cesión del edificio de Manríquez en las condiciones anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía", una demanda que considera necesaria "mientras se materializa el espacio de la anhelada Zona".

El evento ha contado con una lección magistral a cargo del catedrático de Lengua Española de la Universidad de Córdoba Salvador López, en que ha analizado el legado académico y la huella intelectual del humanista y profesor de la UCO Feliciano Delgado, fallecido en el año 2004. En su discurso, López ha profundizado en la prolífica trayectoria y el magisterio del recordado profesor con motivo del centenario de su nacimiento, en mayo de 1926.

La disertación ha ofrecido un recorrido por los seis grandes ejes temáticos que estructuran su vasta labor investigadora: Lingüística General, Historiografía Lingüística, Teoría de la Literatura, Crítica Literaria, Filosofía y Cultura, y Gastronomía. Durante la lección magistral, se han expuesto desde sus aportaciones a los villancicos sevillanos y el rescate de figuras clave de la historiografía gramatical, como el Brocense o Lorenzo Hervás y Panduro, hasta sus agudos análisis sobre Luis de Góngora, la narrativa contemporánea y sus estudios pioneros sobre la gastronomía histórica y tradicional.

En este sentido, la conferencia ha puesto en valor "un enfoque del conocimiento concebido como una obra abierta a la rectificación constante y al asombro científico, reivindicando la independencia de criterio, la excelencia y la incondicional libertad de pensamiento que caracterizaron el magisterio del profesor", ha indicado el catedrático.

Con una sólida preparación humanística respaldada por 59 años de pertenencia a la Compañía de Jesús, tres licenciaturas y dos doctorados por las universidades de Barcelona y Johns Hopkins, Feliciano Delgado fue un impulsor y pilar decisivo en la creación y consolidación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Durante los años fundacionales ejerció como primer secretario del centro y subdirector del antiguo Colegio Universitario, formando a las primeras promociones de filólogos y lingüistas cordobeses a lo largo de más de tres décadas de docencia como Catedrático de Lingüística General y Profesor Emérito.

TRES SIGLOS ENTRE LA MEDICINA Y LA ENSEÑANZA

El acto inaugural también ha servido como escenario para presentar el libro 'El Hospital del Cardenal Salazar: 300 años entre la salud y la enseñanza', una obra recientemente publicada por UCOpress y que cuenta con la autoría de los profesores Carlos Collantes y María Soledad Gómez.

El propio Collantes ha sido el encargado de presentar el volumen, un texto que rinde tributo a la existencia de un edificio que, durante trescientos años, en pleno corazón de Córdoba, ha prestado sus servicios a la ciudad, primero, médico-sanitarios, y después, docentes, de forma ininterrumpida. De esta forma, el libro busca dar a conocer, mediante su edición crítica, algunos documentos interesantes sobre el fundador, la obra que fundó, y la dimensión médica de la misma, por haber sido ésta su función más dilatada; a los que preceden sendos estudios introductorios para facilitar la comprensión.

Durante el transcurso del evento también se ha presentado el retrato del anterior decano de la Facultad, Ricardo Córdoba de la Llave, un retrato que, como novedad, incorpora como fondo a la Capilla de San Bartolomé, y que de ahora en adelante quedará expuesto en el Aula Magna junto al del resto de antiguos representantes del centro.

Por último, el acto ha concluido con un sentido homenaje al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas) de la facultad que se ha jubilado durante el anterior curso académico. En representación de todos ellos, ha intervenido Manuel Pérez.