FADE valora la nueva orden de requisitos para centros de mayores como "el paso que sitúa a Andalucía líder de cuidados"

Archivo - Foto de recurso de una persona mayor en un centro. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Foro Andaluz de la Dependencia (FADE) ha manifestado este martes su respaldo a la Orden del 21 de julio de 2026, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que regula los nuevos requisitos materiales, funcionales y de calidad para los centros de personas mayores en la comunidad. Para FADE, esta norma representa un "paso definitivo para situar a Andalucía a la vanguardia de los cuidados de larga duración en España".

FADE valora de manera muy satisfactoria que la nueva Orden establezca "un marco jurídico único e integrador, poniendo fin a la dispersión normativa que existía desde 1997". Según la organización, esta unificación aporta la seguridad jurídica "necesaria" para que las entidades prestadoras puedan acometer las inversiones y reformas organizativas que el nuevo modelo requiere.

Desde el Foro han destacado la "consolidación del modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP) como el eje vertebrador del sistema". A su vez,la organización manifiesta que "la implantación de las unidades de convivencia de máximo 25 personas y la creación de figuras como el profesional de referencia permitirán que los centros sean verdaderos hogares".

Asimismo, FADE ha aplaudido la regulación de una "atención libre de sujeciones", fundamentada en el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de los residentes, tras permitir el uso de "restricciones únicamente de forma excepcional y bajo estrictas garantías".

Uno de los puntos mejor valorados por FADE es la introducción de criterios de flexibilidad en la contratación de personal de segundo nivel (AD2N) así como el incremento de gerocultores, ya que lo que hace falta son" manos para cuidar y sin auxiliares es imposible prestar los cuidados", ha expresado la organización.

La norma permite ahora que las direcciones de los centros elijan los perfiles profesionales entre psicólogos, fisioterapeutas o trabajadores sociales, que mejor adapten las necesidades específicas de sus usuarios, con el objetivo de "superar la rigidez de normativas anteriores".

Además, la organización resalta que la Orden está alineada con el reciente plan de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía (Decreto-ley 3/2024), por lo que "elimina obstáculos innecesarios y fomentando la agilidad y eficacia en la prestación de servicios sociales".

Además, FADE ha considerado que el incremento progresivo de las ratios de personal hasta alcanzar el 0,55 en 2030 es una muestra de la "ambición por elevar la calidad asistencial", ha resaltado la entidad.

La organización se compromete a colaborar con la Administración durante los plazos de adaptación previstos, que están estimados para los 12 meses para requisitos funcionales y los 24 para materiales, con el objetivo de "garantizar que esta transición sea un éxito para las personas mayores y sus familias".

"Estamos ante una norma que mira al futuro y que reconoce el papel esencial de la colaboración público-privada para garantizar un envejecimiento digno, activo y de calidad en Andalucía", ha concluido la FADE.

No obstante, FADE alerta de los "riesgos a corto plazo" del sistema de dependencia, ya que existe un importante déficit de profesionales sociosanitarios, por lo que parece necesaria la "adopción de medidas urgentes para paliar ese déficit".