'Falla, Lorca y cante jondo' con Carmen Linares inicia este sábado los espectáculos del Concurso de Flamenco de Córdoba

CÓRDOBA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación paralela del XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) de Córdoba comienza este sábado, a las 20,00 horas en el Gran Teatro, con el espectáculo 'Falla, Lorca y cante jondo', que consta de dos partes. En primer lugar, con Carmen Linares como protagonista, se podrán escuchar algunos de los tangos, cantinas o tonás que escribieron maestros como el propio García Lorca, Miguel Hernández y Juan Ramón Jiménez.

En la segunda parte, Joaquín Turina y Manuel de Falla serán los protagonistas con la interpretación de varias de sus obras, culminadas por 'El amor brujo' que Falla compuso en 1925. Carmen Linares estará en este momento acompañada por la Orquesta de Córdoba, bajo dirección musical de Juan Luis Pérez.

Los detalles de esta cita de apertura los han presentado este viernes en rueda de prensa la propia Carmen Linares, reciente Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, junto al alcalde, José María Bellido; la teniente de alcalde delegada de Cultura, Marián Aguilar, y el director de orquesta Juan Luis Pérez.

Según ha transmitido la artista, "es un gran honor estar en Córdoba, una ciudad que me ha querido mucho", y ha valorado el aniversario del concurso de 1922 en Granada que "fue muy importante para el flamenco porque dio visibilidad a este gran arte y hubo mucha difusión, con gente muy importante que vino a ese concurso y con los promotores, Lorca y Manuel de Falla, entre otros, que van a estar representados este sábado y el cante jondo".

Así, Carmen Linares ha relatado que va a hacer "un espectáculo donde tienen cabida esas tres vertientes: la poesía de Lorca, 'El Amor Brujo' con la Orquesta de Córdoba dirigida por Juan Luis Pérez y el cante jondo, que está tan vinculado todo". Y ha destacado que tras dicho concurso "el de Córdoba fue importante y se mantiene con firmeza y calidad, siendo la plataforma de gente joven".

Mientras, el alcalde ha declarado que "la relación de Córdoba con el flamenco nace de un vínculo directo y muy especial", marcado "por el sentimiento, la fuerza y la singularidad", destacando que "este concurso siempre ha sido un emblema en la ciudad y en toda España y ha contado siempre con los mejores y hoy se mantiene esa tradición", de manera que "qué mejor ejemplo que la presencia de Carmen Linares", ha resaltado, de cara a "reivindicar el legado de muchos que pasaron antes", así como su origen.

CENTENARIO DEL GERMEN

Este espectáculo, con precios de once a 27 euros, se organiza con motivo del centenario del germen que dio lugar al CNAF, el Concurso de Cante Jondo de Granada que en 1922 impulsaron Federico García Lorca, Manuel de Falla o Joaquín Turina, entre otros músicos y escritores del momento.

Esta histórica reunión, donde se dieron cita artistas de la talla de la 'Niña de los Peines', José Cepero, Antonio Chacón, Diego Bermúdez 'El Tenazas' y Manolo Caracol, sirvió de modelo y precedente para que en 1956 se creara el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE

El XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba se celebra hasta el 26 de noviembre, con 72 artistas de cante, baile y guitarra que se disputarán los tres prestigiosos premios en liza. Finalmente, tras valorar todas las candidaturas presentadas, el jurado ha seleccionado a 13 artistas de baile, 43 de cante y 16 de guitarra.

El programa de actividades tiene por epicentro las diferentes fases del concurso, pero también se han programado seis espectáculos para dar más realce a esta nueva edición del certamen trienal, según informa el Ayuntamiento.

En concreto, la fase de selección es desde el pasado martes al 15 de noviembre en el Teatro Góngora, desde las 17,00 horas los días entre semana, con entrada libre hasta completar aforo; la fase de opción a premio, del 20 al 23 de noviembre, a las 20,00 horas en el Gran Teatro, con un precio de ocho euros, mientras que el abono en butacas para las cuatro funciones es de 24 euros.

La gala final de entrega de premios se celebrará el día 26 de noviembre, a las 20,00 horas en el Gran Teatro, con precios de entre siete y 18 euros. Los artistas finalistas se disputarán el premio de guitarra, baile y cante, valorado en 11.000 euros cada uno.

El jurado de esta vigésima tercera edición del llamado en el ámbito flamenco 'concurso de concursos' está presidido por Marián Aguilar, la teniente de alcalde de Cultura y presidenta del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) Gran Teatro, organismo responsable de la organización del certamen. El vicepresidente es Juan Carlos Limia, gerente del IMAE.

Como vocales figuran en el jurado destacados artistas o especialistas en cada una de las tres secciones que contempla el Concurso Nacional de Córdoba. Así, forman parte de este tribunal flamenco Julián Estrada, Esperanza Fernández, David Pino y Arcángel (Cante); Inmaculada Aguilar, Olga Pericet y Antonio Najarro (Baile); Dani de Morón, Gerardo Núñez y Norberto Torres (Guitarra).

ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Más allá del concurso, la organización del CNAF 2022 ha programado seis espectáculos que se sucederán en paralelo a la celebración del Concurso Nacional. Cabe destacar el lanzamiento del Bono Joven IMAE, válido para todos los espectáculos relacionados con el Concurso Nacional. Gracias a él, todos los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2006 podrán acceder de forma gratuita. Además, hay descuento del 20% para mayores de 65 años, menores de 30 años y personas en desempleo.

Tras la cita de este sábado, el 16 de noviembre está programado 'Sota, Caballo y Reina. Jondismo Actual', inspirado en el Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922, con dirección y coreografía de Marco Flores, con Jesús Méndez como artista invitado y la colaboración especial de Claudia Cruz y Marina Valiente, en el Gran Teatro, a las 20,00 horas, de diez a 24 euros.

El 18 de noviembre estará Olga Pericet: 'La leona', idea original, dirección artística y musical de Olga Pericet, con dirección de escena y asesoramiento en la creación por Carlota Ferrer, en el Gran Teatro, a las 20,00 horas, de diez a 24 euros. El 19 de noviembre es el estreno de Niño Seve: 'Luna de la Judería', con dirección musical y composición de Niño Seve, en el Gran Teatro, a las 20,00 horas, de siete a 18 euros.

Tras ello, el 20 de noviembre es el espectáculo infantil y familiar de Compañía Magia Flamenca: 'The best of flamenco magic', con idea original de la citada compañía; dirección musical de Miguel A. Alcobendas, y dirección de escena de Prudencio Ojuelos, en el Teatro Góngora, a las 12,00 horas, a seis euros como precio único. Colabora la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento.

Posteriormente, el 24 de noviembre es el turno de Jesús Carmona/José Valencia/Juan Requena: 'The game', con coreografía de Jesús Carmona; música original de Juan Requena y José Valencia; idea Original y dirección de Jesús Carmona, José Valencia y Juan Requena, en el Gran Teatro, a las 20,00 horas, con precios de siete a 18 euros.

Respecto a actividades complementarias, se han programado funciones para escolares el lunes 21 y el martes 22 de noviembre, con la Compañía Magia Flamenca, en el Teatro Góngora.

La Casa Góngora acoge una exposición fotográfica, del 9 al 30 de noviembre, de Toni Blanco con el título de 'Invictus', ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Y se publicará y presentará el catálogo oficial del XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco.