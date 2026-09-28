Fallece un ciclista durante una prueba deportiva de BTT en Montefrío (Granada)

Vista del municipio de Montefrío. - WEB AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO

GRANADA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha fallecido en la localidad de Montefrío (Granada) durante una prueba de BTT (Bicicleta Todo Terreno) que se disputaba en el municipio.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado de duelo publicado en sus redes sociales, y consultado por Europa Press, en el que el Consistorio expresa "su profundo pesar" por esta muerte sobre la que no ofrece más detalles.

Este pasado domingo se disputaba en este pueblo del Poniente granadino la XIV Marcha BTT Villa de Montefrío, una prueba no competitiva de esta modalidad de ciclismo.

"Desde el Ayuntamiento queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos, así como nuestra solidaridad y apoyo a sus compañeros y al conjunto de participantes ante esta triste e irreparable pérdida", reza el comunicado del Ayuntamiento que traslada su afecto, respeto y cercanía a la familia del fallecido del que no han transcendido más datos.