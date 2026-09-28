Maricarmen podrá volver a casa tras alcanzar sus representantes acuerdo con Urbagestión en reunión mediada por EMVS

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Maricarmen y Urbagestión han alcanzado este lunes un acuerdo para que la octogenaria pueda regresar a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que residió durante 70 años y de la que fue desahuciada el pasado miércoles.

El acuerdo, pendiente de convalidación por parte de Maricarmen, se ha producido tras más de cuatro horas de reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid).

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