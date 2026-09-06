Fallece un hombre de 66 años tras volcar su vehículo en Fuente Obejuna (Córdoba)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía.
Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. - 112 - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 20:05
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FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 66 años ha fallecido este domingo, 6 de septiembre, al volcar el turismo que conducía en el municipio cordobés de Fuente Obejuna

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el accidente ha tenido lugar a las 17,30 horas en la calle San Isidro, en la localidad de Argallón.

Tal y como ha concretado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, según los testigos, el vehículo volcó dejando a una persona atrapada en su interior.

El servicio adscrito a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta ha infromado de que tras el aviso se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local, a Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos. Los operativos en el lugar han confirmado el fallecimiento de un hombre de 66 años sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida.

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