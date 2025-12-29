Fallece una persona en un incendio de una vivienda de la calle Cortés de Lucena (Córdoba)

Camión de Bomberos de Córdoba capital. - 112

LUCENA (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

Una persona, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha fallecido este lunes en el incendio de una casa en la localidad cordobesa de Lucena, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, a través de su página web, consultada por Europa Press.

El suceso se ha producido en un inmueble de dos plantas en la calle Cortés de la localidad sobre las 18,23 horas de la presente jornada, momento en el que los vecinos han alertado a la sala de la presencia de llamas y humo.

En consecuencia, se han desplazado hasta el lugar de los hechos efectivos de los Bomberos de Lucena en la extinción del fuego, junto con Policía Local, Nacional y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.