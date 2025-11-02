Fallece una persona tras un vuelco con una bicicleta en la calzada en la N-432 en Córdoba

Publicado: domingo, 2 noviembre 2025 20:21

CÓRDOBA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este domingo, 2 de noviembre, en un accidente de tráfico tras el vuelco de una bicicleta en la calzada registrado en la carretera N-432R, en el término municipal de Córdoba.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en un comunicado consultado por Europa Press, el siniestro se ha producido sobre las 10,10 horas, a la altura del kilómetro 0,500, perteneciente a la citada localidad cordobesa.

Hasta el momento no ha trascendido más información sobre este suceso ni datos concretos sobre la víctima fallecida en la carretera interurbana.

