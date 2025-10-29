La familia del profesor de Córdoba ingresado en Vietnam localiza una empresa para repatriarlo pero precisa 350.000 euros

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La familia de Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor en la Universidad de Córdoba (UCO) y residente en Santander que permanece en la UCI de un hospital de Vietnam, tras ser ingresado de urgencia el pasado 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico, ha encontrado una empresa para traerlo de vuelta a España en un avión ambulancia y ha incrementado del objetivo del 'crowdfunding' hasta los 350.000 euros, de los que ya ha recaudado más de 160.000 euros a través de la web 'gofundme.com'.

Según explica su hija Sara en dicha plataforma, dicho aumento en el presupuesto se debe a que, "después de muchos días de búsqueda e investigación, hemos encontrado por fin una empresa que podría realizar el traslado en avión ambulancia manteniendo la terapia de diálisis continua (CRRT) durante el vuelo", un traslado cuyo "coste total asciende a 335.000 euros".

El hallazgo de dicha empresa es "una gran noticia, ya que hasta ahora ninguna compañía lo hacía, pero el presupuesto es muy elevado debido a la complejidad técnica del procedimiento". Además, ha añadido Sara Serradilla, "no estarían disponibles hasta dentro de dos semanas, y no sabemos si su estado se mantendrá estable tanto tiempo".

Así las cosas, la hija del exprofesor de la UCO ha señalado que "poco a poco, mi padre va encontrándose más estable" después de la última cirugía a la que ha sido sometido, siendo "un alivio enorme verle recuperarse y mantener la fuerza que tanto le caracteriza".

Al mismo tiempo, Sara ha remarcado que "hemos vuelto a apelar al Ministerio de Defensa para que valore la posibilidad de un traslado en avión militar medicalizado" pero "seguimos sin recibir respuesta", ha lamentado. Igualmente, ha puesto de manifiesto "la urgencia de actuar ahora, mientras su estado se mantiene estable, porque es una ventana de oportunidad que puede cerrarse en cualquier momento".

Igualmente, ha comentado que "mientras tanto, las facturas del hospital continúan aumentando", dado que "con la diálisis y la estancia en UCI, el coste medio ronda los 9.000 euros cada dos días", motivo por el que "tenemos que recurrir a los fondos del 'crowdfunding' para cubrir los pagos", pues "no tenemos otra alternativa ni forma de prever cuánto tiempo más tendremos que permanecer aquí".

Cabe recordar que Juan Manuel Serradilla se encontraba en Vietnam realizando un viaje de turismo en grupo organizado por la Comunidad de Madrid cuando fue hospitalizado en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital, debido a las graves complicaciones derivadas de dicha pancreatitis.

"Junto a él, --según señaló su hija-- estamos su pareja, que viajaba con él en el grupo, y yo, que volé a Saigón en cuanto tuve conocimiento de su ingreso hospitalario, siguiendo las recomendaciones de los médicos del centro", y ha detallado que "aunque tenía un seguro de viaje, se ha llegado a su límite de cobertura, por lo que si siguen allí se irán acumulando elevados gastos médicos y de estancia. Además, como es lógico", su "deseo es repatriar lo antes posible" a Juan Manuel Serradilla.

En este contexto, Sara ya expuso que "el seguro de viaje únicamente cubre un posible traslado aéreo en vuelo comercial con escolta médica", lo que es "una opción totalmente inviable dadas las condiciones críticas de su estado. Los médicos consideran que aún puede pasar un tiempo prolongado antes de que pueda viajar en esas condiciones, si es que llega a ser posible".

Así pues, la "única alternativa médica segura para su repatriación a España, en cuanto su estado se estabilice mínimamente, sería mediante un avión ambulancia, cuyo coste es extremadamente elevado y está fuera de nuestro alcance económico".

Por todo ello, sus familiares han puesto en marcha esta campaña de recaudación, "para hacer posible la vuelta a casa de Juanma en condiciones seguras y dignas", siendo el deseo de su hija "poder trasladarlo a Córdoba, ciudad en la que yo resido, para continuar allí su recuperación y cuidado".

Hasta ahora, casi 20 días después de que se iniciara el 'crowdfunding', en el que se puede colaborar a través del enlace 'https://www.gofundme.com/f/ayudanos-a-traer-a-juanma-a-casa-...', se han recaudado, gracias a casi 2.300 donaciones, más de 162.000 de los 350.000 euros (un 47%) que la familia estima que necesita para traer a Juan Manuel Serradilla de vuelta a casa.