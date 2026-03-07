Fapyma impulsa un ciclo de jornadas para reforzar el papel de las familias ante los retos actuales del sistema educativo

Fapyma impulsa un ciclo de jornadas en Sevilla, Málaga y Granada para reforzar el papel de las familias ante los retos actuales del sistema educativo. - FAPYMA

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Enseñanza Privada (Fapyma) va a celebrar en Sevilla, Málaga y Granada un nuevo ciclo de jornadas formativas dirigidas a las familias con el objetivo de "reforzar su papel como agentes clave en la mejora de la calidad educativa y del clima de convivencia en los centros escolares".

Según ha detallado Fapyma en una nota, el programa aborda tres de los grandes retos que afectan actualmente a la comunidad educativa: el impacto de las pantallas y el acoso escolar, la salud mental de los menores y la construcción de una escuela inclusiva y justa.

La primera cita tendrá lugar el 10 de marzo en la Casa Diocesana de Málaga con la jornada 'La salud mental de los menores. Una preocupación que nos debe ocupar', centrada en la detección temprana de problemas emocionales, la coordinación con los centros educativos. La sesión contará con la intervención del psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas y pondrá el foco en la importancia del acompañamiento familiar para generar entornos seguros, empáticos y emocionalmente saludables.

El 12 de marzo será el turno de Sevilla, en el salón de actos del Colegio Buen Pastor, con la jornada 'Pantallas, Redes y Respeto: Familias frente al Bullying y la Convivencia Escolar'. La sesión abordará el impacto del uso de dispositivos digitales y redes sociales en el entorno educativo, el papel del acompañamiento digital en casa y las herramientas legales y educativas para la prevención del acoso y el ciberbullying.

En la misma, intervendrán la pedagoga, Reyes Prieto García, el psicólogo, Manuel Algaba Parrado, el pedagogo, Guillermo Cárdenas Pérez y la psicóloga, Paloma Carrasco Vergara.

El ciclo continuará en Granada el 15 de abril en el centro educativo Ave María San Cristóbal con la jornada 'El Rol de las Familias en la Construcción de una Escuela Inclusiva y Justa', donde se reflexionará sobre igualdad de oportunidades, inclusión y corresponsabilidad entre hogar y escuela, subrayando "la importancia de la implicación familiar en la mejora de la calidad educativa y en la construcción de entornos escolares libres de discriminación".

RESPUESTA A UNA NECESIDAD FORMATIVA CRECIENTE

Fapyma ha subrayado que la transformación social, tecnológica y educativa que vive la sociedad actual exige "reforzar la formación de las familias en ámbitos como la convivencia escolar, la mediación, la igualdad, la inclusión y la salud mental".

Asimismo, los datos recientes sobre el incremento de los casos de acoso escolar y ciberbullying, los problemas de adicción a las nuevas tecnologías o los trastornos emocionales en menores "evidencian la necesidad de una respuesta coordinada entre familia y escuela", ha expuesto.

En esta línea, las jornadas pretenden ofrecer herramientas prácticas a padres y madres para "mejorar la comunicación con sus hijos, identificar señales de alerta en casa y en el entorno escolar, promover el uso responsable de las tecnologías y colaborar activamente con el profesorado en la prevención de la violencia y la mejora del clima de convivencia".

Igualmente, Fapyma ha indicado que "las familias son los primeros y principales educadores de sus hijos". Así, su participación activa en la vida del centro, su formación continua y su implicación en la promoción de valores como la igualdad, el respeto, la empatía y la corresponsabilidad "constituyen elementos fundamentales para avanzar hacia una educación más inclusiva, equitativa y libre de discriminación".

Por otro lado, la federación ha destacado el papel "estratégico" de las Ampas como "nexo de unión" entre las familias y los centros educativos,"favoreciendo una colaboración estable que redunde en el desarrollo integral del alumnado".

Por último, a través de este ciclo de jornadas, la federación ha reafirmado su compromiso con la formación de las familias andaluzas como herramienta clave para "fortalecer la convivencia escolar, proteger el bienestar emocional de los menores y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria".