Las Administraciones se unen en Huelva con motivo del 8M y se comprometen a trabajar por la igualdad "los 365 días"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, en el acto conjunto de las tres administraciones por el 8M. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, han presidido en la tarde de este viernes el acto conjunto de las tres administraciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo. Además, han hecho un llamamiento a la unidad, defendiendo que "la igualdad es la bandera de toda la sociedad" y se han comprometido a trabajar "los 365 días del año para lograr la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres".

El acto, que se ha celebrado en el Patio de las Bolas de la Casa Colón, ha comenzado con la actuación musical de baile flamenco de Cultura en Los Barrios, posteriormente se han presentado las campañas institucionales del Gobierno andaluz, con el lema 'Mujeres por bandera. Las mujeres que llevas dentro'; de la Diputación de Huelva, una iniciativa conjunta de todos los entes supramunicipales con el eslogan 'La receta 8M: Recuerda lo que tanto nos costó conseguir', y la proyección de un video del Ayuntamiento que muestra el trabajo hecho por la igualdad durante los 365 días del año.

Tras ello, López, Miranda y Toscano han leído la declaración conjunta de las tres administraciones por el Día Internacional de la Mujer. Y una actuación musical ha puesto el broche final.

La consejera de Igualdad ha subrayado que el 8M es una fecha para recordar "los retos que tenemos todavía que conquistar porque, aunque es cierto que es mucho lo conseguido, también lo es que queda mucho por conseguir", y ha destacado que hay que trabajar por la igualdad "los 365 días del año" y "hacerlo desde la unidad".

"Esto va de mujeres y hombres, de toda la sociedad y de todas las administraciones unidas, como estamos aquí hoy", ha indicado refiriéndose al acto conjunto entre la Junta, el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial. Asimismo, López ha abundado que dicha igualdad se consigue "sumando, no restando" y sin enfrentamientos.

La responsable andaluza ha añadido que la campaña del Gobierno andaluz este año con motivo del 8M es "un homenaje" a las mujeres andaluzas, "a las mujeres que llevamos dentro nosotras y también los hombres. A nuestras bisabuelas, abuelas y madres, a las mujeres que nos han enseñado la grandeza de poder decidir y el valor de la libertad".

Por otro lado, la alcaldesa de Huelva ha insistido en que por primera vez en Huelva celebramos el acto central del 8M desde la unidad institucional, "con el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación caminando juntos, recordando que la igualdad no tiene ideología, es una causa común que nos une a todos".

En este sentido, Miranda he asegurado que un día como este viernes es muy importante para visibilizar la lucha por una igualdad real entre mujeres y hombres, "pero para conseguirlo tenemos que trabajar todos los días y así lo entendemos desde el Ayuntamiento, de Huelva apostando por la formación, la cultura y la sensibilización, con una programación que llega a los barrios, a los centros educativos, a los profesionales y al conjunto de la ciudadanía".

Mientras tanto, el presidente de la Diputación ha señalado "este año las diputaciones andaluzas hemos querido lanzar un mensaje claro: recordar lo que tanto costó conseguir. Nuestra campaña habla de la receta de la igualdad. Una receta con ingredientes muy concretos: educación, pensamiento crítico, autonomía económica y corresponsabilidad en los cuidados".

Toscano ha advertido que "hay algo que la historia nos ha enseñado con claridad: cuando una mujer pierde autonomía, pierde libertad". Asimismo, ha apuntado que "el verdadero reto es que el mensaje de la declaración institucional no se quede en este escenario, sino que llegue a nuestras casas, a nuestras escuelas y, sobre todo, a las generaciones más jóvenes".

En el acto, que ha conducido el periodista Manuel Soto, han estado presentes el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa; el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero; la teniente alcaldesa de Familias, Servicios Sociales, Empleo y Vivienda, Adela Mora; la diputada de Igualdad y Familias, María del Mar Martín; la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Sánchez, así como autoridades civiles y militares, entidades sociales y asociaciones de mujeres.